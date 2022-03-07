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"Убили, когда раздавал хлеб и лекарства": оккупанты расстреляли главу Гостомельского сельсовета Юрия Прилипко

7 марта 2022, 08:37

Председателя Гостомельской общины Юрия Ильича Прилипко убили вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей.

Мэр Гостомеля
Юрий Прилипко / facebook.com/hostomelrada.gov.ua

Российские оккупанты в Киевской области застрелили руководителя Гостомельской общины Юрия Прилипко. Такое сообщение было опубликовано на Facebook-странице Гостомельского поселкового совета.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая сгоревшихся и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", ‒ говорится в тексте.

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Напомним, ранее Российские оккупанты в Гостомеле Киевской области убили 80-летнего мужчину, который отказался их накормить.

Об этом сообщил украинский журналист Игорь Чичкан на своей странице в социальной сети Facebook.

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Позднее руководитель Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что из Бучи и Гостомеля вблизи Киева сейчас невозможно эвакуировать людей. Там продолжаются столкновения и были случаи, когда российские оккупанты расстреливали мирных жителей.

Автор: Егор Бунин
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Гостомель российское вторжение новости Украины
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