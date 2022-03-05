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Застрелили на пороге: в Гостомеле оккупанты убили 80-летнего пенсионера, отказавшегося дать им еду

5 марта 2022, 18:33
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Мужчина отказался выполнять прихоти российских военных.

УНИАН

Российские оккупанты в Гостомеле Киевской области убили 80-летнего мужчину, который отказался их накормить.

Украинца застрелили прямо на пороге его собственного дома, сообщил украинский журналист Игорь Чичкан в Facebook.

По его словам, мужчина был первым мальчиком, подарившим букет цветов его будущей маме, когда та была школьницей.

"Это были ландыши – в мае в окрестных лесах их много, а у моей мамы день рождения 14 мая… Звали мальчика Колька Мамчур", – рассказал журналист.

Читайте также"Зеленский молодец, а Путину пизд*ц!": херсонцы рассказали захватчикам, что город не будет с РоссиейПо его словам, погибший всю жизнь прожил в Гостомеле. В зрелом возрасте он работал на местном стеклозаводе, а затем ушел на пенсию. На днях кафиры пришли в дом мужчины, осознанно и безжалостно, "просто потому, что могли это сделать", убили его.

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"Во двор его дома зашли вооруженные оккупанты в форме армии РФ. И застрелили Николая Мамчура просто потому, что он отказался дать им еду", – пояснил журналист.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине российский войска устроили местным жителям террор. Они начали убивать и запугивать людей. Также войска РФ занимаются мародерством.

В пограничном поселке Репки захватчики захватили местный отдел полиции, застрелив при въезде в населенный пункт безоружного местного жителя.

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