В Гостомеле оккупанты взяли в заложники десятки мирных людей – СМИ

Гостомель / скриншот

В Гостомеле идут ожесточенные бои, где российские оккупанты начали брать местных жителей в заложники.

"Гостомель снова не наш. В заложниках оказалось около четырех десятков жителей. Просьба обратить на это внимание иностранных журналистов. Из двух источников стало известно о захвате солдатами РФ пленных в ЖК "Покровское" в городе Гостомель. Дом по адресу Свято-Покровская, 73д. Со вчера они вошли в подъезд и окопались снаружи. (Это тот комплекс, который перед этим они расстреляли из артиллерии)", - написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

40 человек, скрывавшихся до этого в подвале, с сегодняшнего утра перестали выходить на связь.

"С одного из номеров ответили неизвестные люди. Надо немедленно предпринять действия по спасению пленных", - добавил он.

Журналист добавил, что в Гостомеле население терроризирует десант "31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады" из города Ульяновск, РФ.

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Ранее сообщали, что в результате боев за Гостомель Киевской области Вооруженные силы Украины за последние две суток уничтожили не менее 50 российских оккупантов. В Главном управлении разведки ВСУ рассказали, что украинские военные нанесли урон 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РФ (г. Ульяновск).

Отмечается, что украинские военные захватили значительные трофеи. Среди них: оружие, военная техника, штабные и личные документы врага.

Ранее сообщалось, что в Гостомеле Киевской области спецназ Главного управления разведки Минобороны разгромил вражескую колонну.

В результате атаки ВСУ были уничтожены боевые машины десанта противника.

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