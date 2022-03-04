Враг получил по зубам в Гостомеле: уничтожены десятки оккупантов РФ, захвачены трофеи

Захваченное оружие врага / Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

В результате боев за Гостомель Киевской области Вооруженные силы Украины за последние две суток уничтожили не менее 50 российских оккупантов.

Как рассказали в Главном управлении разведки ВСУ, украинские военные нанесли урон 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РФ (г. Ульяновск).

Отмечается, что украинские военные захватили значительные трофеи. Среди них: оружие, военная техника, штабные и личные документы врага.

В ГУР добавили, что при осмотре ликивидированных российских захватчиков не были обнаружены военные жетоны и документы, подтверждающие их личность.

"Город Гостомель находится под контролем украинских войск", - добавили в разведке Минобороны.

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Ранее сообщалосьт, что в Гостомеле Киевской области спецназ Главного управления разведки Минобороны разгромил вражескую колонну.

В результате атаки ВСУ были уничтожены боевые машины десанта противника.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.