Расстреляли безоружного и мародерствовали: на Черниговщине оккупанты слетели с катушек

УНИАН

На Черниговщине российский войска устроили местным жителям террор. Они начали убивать и запугивать людей. Также войска РФ занимаются мародерством.

В пограничном поселке Репки захватчики захватили местный отдел полиции, застрелив при въезде в населенный пункт безоружного местного жителя, сообщили в МВД Украины.

Вражеские солдаты уже отобрали у местных трактор, грузовик Камаз, разграбили два продовольственных магазина. Ночью техника агрессора ездила по улицам и прожекторами ослепляла окна жителей.

На общий сбор горожан, который состоялся возле Репкинской Свято-Николаевской церкви, прибыла колонна военной техники с отметкой "О".

Читайте такжеКрах России: Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые банки"Представитель захватчиков, назвавшийся полковником полиции, начал диктовать людям свои порядки. В случае неповиновения угрожал применить силу, вплоть до расстрела поселка артиллерией. Требовал отдать всю грузовую технику и провозгласил комендантский час. Представитель захватчиков запретил местным собираться, снимать военную технику, приближаться к полицейскому участку", - говорится в сообщении.

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На предложения захватчиков местны жители пели гимн и выражали свою патриотическую позицию.

Российские оккупанты будут стремиться к ещё к большим разрушениям городов артиллерией и авиацией, а также к дальнейшему продвижению ценой человеческих жизней, заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Это является ценой, которую платит Украина за свою свободу и разрушение кремлевского режима, отметил он.

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