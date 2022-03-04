"Будем мочить": у Зеленского спрогнозировали методичное "перемалывание оккупантов"

Алексей Арестович / УНИАН

Российские оккупанты будут стремиться к ещё к большим разрушениям городов артиллерией и авиацией, а также к дальнейшему продвижению ценой человеческих жизней, заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в Facebook, это является ценой, которую платит Украина за свою свободу и разрушение кремлевского режима.

Советник главы ОП предполагает, что Москва вскоре будет гнать в Украину солдат срочной службы: "Которые после первого столкновения разбегаются, как было вчера в Энергодаре. Будут гнать, пока не устанут, хотя они и так весьма устали, загнав сюда 90% войска".

Он уточнил, что со вчерашнего дня количество перебрасываемых подразделений РФ в Украину сильно уменьшилось.

При этом он призвал готовиться к дальнейшему затяжному противостоянию с российскими оккупантами.

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"Эйфория первых дней прошла, а сейчас начинается методичное, сложное перемалывание оккупантов. Дальше мы действуем по принципу "солдат бежит, сколько может, а потом - сколько надо". Как "мочили", так и будем "мочить". *опу в горсть собрали и все дружно воюем. Они на нас давят, а мы в ответ должны поднимать планку нашего сопротивления. Наша задача задрать её как можно выше", – добавил Арестович.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.