"Ни на виллах в Майями, ни в бункере на Урале не спрячетесь": Данилов гневно обратился к русским захватчикам

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил с гневным осуждением тех бесчинств, которые устраивают в Украине русские оккупанты. Полный текст чиновник опубликовал в Facebook.

"Никогда не сражайтесь с Украиной, наш народ прошел на протяжении тысячелетий бесчеловечные испытания, перемолов не одну империю и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас! Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем! Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем или как за Эйхманом, или как за Бен Ладеном. Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах", ‒ говорит он.

Как заявил секретарь СНБО, российское руководство сознательно планировало уничтожение мирного населения Украины.

"В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей Николаева. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские кафиры, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к украинцам и матерям российских оккупантов через свою страницу в Facebook.

"Похоронки русским матерям и тонны обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны кафиров: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли", - написал он.