Китай готов стать посредником между Украиной и Россией - глава МИД КНР

Флаг Китая / Reuters

Официальный Пекин готов стать посредником между Россией и Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министре иностранных дел Китая Вана И.

"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это потребуется", - заявил он.

Ван И говорит, что поддерживает все конструктивные международные усилия, которые направлены на урегулирование ситуации в рамках российской агрессии против Украины.

В отдельном обмене мнениями Ван И, тем не менее, подтвердил, что дружба между Россией и Китаем "крепка как скала" и представляет собой "одни из важнейших двусторонних отношений в мире".

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"Развитие китайско-российских отношений имеет четкую историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу. Дружба между двумя народами крепка как скала, а перспективы двустороннего сотрудничества радужны", ‒ подытожил министр.

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Напомним, ранее Ван И заявлял, что ситуация в Украине дошла до такого состояния, которого не хочет видеть китайская сторона,

"Украинский вопрос сложен и запутан, он связан не только с базовыми нормами международных отношений, но и с интересами безопасности всех сторон, необходимо сосредоточить внимание не только на разрешении нынешнего кризиса, но и на долгосрочный мир и стабильность в регионе", - сказал дипломат.

В связи с этим, по словам Ван И, КНР пртзывает уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также настаивает на мирном урегулировании споров посредством диалога.