Повесить флаг Китая и выбить дурь из России: Трамп придумал, как разбомбить РФ американскими F-22

Трамп предложил бомбить Россию американскими F-22 под китайскими флагами / Фото Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в шутку предложил повесить на американские самолеты F-22 китайский флаг и разбомбить Россию.

Трамп считает, что бомбардировку можно "спихнуть" на Китай, чтобы Россия и КНР начали воевать между собой. Об этом Трамп размышлял перед главными спонсорами Республиканской партии, пишет в Twitter журналист Джош Доуси.

"Мы должны забрать наши самолеты F-22, повесить на них китайский флаг и вынести дерьмо из России. И тогда мы скажем: "Китай сделал это, мы - нет, это сделал Китай", а потом они начинают сражаться друг с другом, и мы сидим сложа руки и смотрим", – пошутил Трамп.

В комментариях отметили, что F-22 – это тактический истребитель, а не бомбардировщик. Кроме того, россияне сразу узнают самолеты США по дизайну.

"F-22 - тактический истребитель, а не бомбардировщик. Когда истребители без предупреждения войдут в воздушное пространство России, Россия сделает все возможное, чтобы сбить их ракетами. Россия не увидит ни флага, ни маркировки. Они узнают, что это самолеты ВВС США по дизайну", - говорится в сообщении.

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Бесполетная зона над Украиной

В НАТО заявили, что не будут обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

6 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.