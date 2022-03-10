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Кулеба обсудил с главой МИД Франции переговоры с Лавровым

10 марта 2022, 19:16

Стороны обсудили итоги переговоров нашего министра с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба пообщался со своим французским коллегой / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили итоги переговоров нашего министра с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, а также подняли вопрос дальнейших шагов по прекращению войны, сообщил украинский министр в Twitter

"Позвонил из Жан-Иву Ле Дриану, чтобы обсудить итоги сегодняшней встречи с Лавровым. Украина и Франция координируют дальнейшие шаги по прекращению войны России против Украины. Я подчеркнул, что Россия должна прекратить боевые действия и предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя для эвакуации мирных жителей",- пишет Кулеба.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко объяснил, почему РФ не выжить после этой катастрофической войны. По его словам, "Россия под руководством Путина превратилась в такую собаку, которую осталось только пристрелить".

Также доктор политических наук Максим Разумный объяснял, что Путину хочется как можно скорее выйти из Украины, пока в самой России еще не поняли, что произошло. Пока есть шанс "отмотать назад" наиболее катастрофические экономические удары Запада. Но Путин не может позволить себе выйти из Украины без победы. Таковы законы стаи – он должен принести трофей, иначе потеряет "авторитет".

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