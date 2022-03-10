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Путин не доживет до конца этого года – Пономарев

10 марта 2022, 16:30

Россию ждут перемены, и в процессе этих изменений может пролиться кровь.

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Путин не доживет до конца этого года – Пономарев/ Reuters

Путинский режим не удержится в России до конца этого года, и сам президент РФ Владимир Путин также может не дожить до конца 2022-го.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев в эфире телеканала Украина 24. Он считает, что Россию ждут перемены – и эти изменения могут быть не бескровными.

"Я считаю, что господин Путин не доживет до конца этого года, и что эта власть не выстоит до конца этого года. Но как именно это будет происходить, мы еще на 100% не уверены. Я считаю, что эти изменения – они не будут бескровными. Что определенный уровень вооружения для российской оппозиции – он нужен. То есть невооруженный протест – он не имеет перспектив", – заявил Илья Пономарев.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко объяснил, почему РФ не выжить после этой катастрофической войны. По его словам, "Россия под руководством Путина превратилась в такую собаку, которую осталось только пристрелить".

Также доктор политических наук Максим Разумный объяснял, что Путину хочется как можно скорее выйти из Украины, пока в самой России еще не поняли, что произошло. Пока есть шанс "отмотать назад" наиболее катастрофические экономические удары Запада. Но Путин не может позволить себе выйти из Украины без победы. Таковы законы стаи – он должен принести трофей, иначе потеряет "авторитет".

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новости России Владимир Путин Илья Пономарев
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