"Лавров пришел говорить, а не решать": Кулеба о переговорах в Турции

Украина потребовала срочного предоставления Мариуполю гуманитарной помощи.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как написал он в Twitter, в ходе переговоров украинская сторона настаивала на необходимости срочного предоставления Мариуполю гуманитарной помощи и круглосуточного прекращения огня.
"К сожалению, министр иностранных дел Лавров, похоже, пришел говорить, а не решать. Надеюсь, он передаст просьбы Украины в Москву", - написал он.
Встреча Кулебы и Лаврова
В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.
По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.
Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.