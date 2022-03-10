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"Лавров пришел говорить, а не решать": Кулеба о переговорах в Турции

10 марта 2022, 15:58

Украина потребовала срочного предоставления Мариуполю гуманитарной помощи.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как написал он в Twitter, в ходе переговоров украинская сторона настаивала на необходимости срочного предоставления Мариуполю гуманитарной помощи и круглосуточного прекращения огня.

"К сожалению, министр иностранных дел Лавров, похоже, пришел говорить, а не решать. Надеюсь, он передаст просьбы Украины в Москву", - написал он.

Встреча Кулебы и Лаврова

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.

По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.

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Дмитрий Кулеба Сергей Лавров война России и Украины
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