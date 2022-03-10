От пилота осталось мокрое место: ВСУ сбили еще один штурмовик РФ Су-25

/ Telegram/Антон Геращенко

Вооруженные силы Украины уничтожили еще один боевой самолет российских оккупантов.

В Сети опубликовано фото обломков сбитого штурмовика РФ Су-25СМ.

Как уточняет советник главы МВД Антон Геращенко, у пилота уничтоженного самолета не было шансов выжить.

Он опубликовал фото сбитого штурмовика. На одной из частей штурмовика виден его бортовой номер RF-91969. В сети также есть фото того как самолет выглядел до сбития украинским ПВО.

/ Telegram/Антон Геращенко

Кроме того, он также также на фото показал поврежденный шлем пилота.

В Сети также ранее публиковали фото Су-25СМ с бортовым номером RF-91969.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты.

Отмечается, что недавно украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб.