От пилота осталось мокрое место: ВСУ сбили еще один штурмовик РФ Су-25

У пилота уничтоженного самолета РФ не было шансов выжить.
Вооруженные силы Украины уничтожили еще один боевой самолет российских оккупантов.
В Сети опубликовано фото обломков сбитого штурмовика РФ Су-25СМ.
Как уточняет советник главы МВД Антон Геращенко, у пилота уничтоженного самолета не было шансов выжить.
Он опубликовал фото сбитого штурмовика. На одной из частей штурмовика виден его бортовой номер RF-91969. В сети также есть фото того как самолет выглядел до сбития украинским ПВО.
Кроме того, он также также на фото показал поврежденный шлем пилота.
В Сети также ранее публиковали фото Су-25СМ с бортовым номером RF-91969.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты.
Отмечается, что недавно украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб.