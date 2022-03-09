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Парашюты не раскрываются при катапультировании: РФ "утилизирует" сбитых в Украине пилотов

9 марта 2022, 21:04

За два дня ВСУ уничтожили восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и в Киевской области.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Во вторник и среду, 8-9 марта, средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и в Киевской области.

"Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов также есть подтверждение на две сбитые крылатые ракеты. Штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил на различных стратегических направлениях продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники", - говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Таким образом, как отметило командование Воздушных Сил ВСУ, по оперативным подсчетам, имеем следующие потери вражеской авиатехники: самолеты - 56 и вертолеты 82 единицы.

Что известно о сбитых летчиках РФ в Украине

Как подчеркнули в Главноем управлении разведки Минобороны, у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты.

Отмечается, что недавно украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб.

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"Однако этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют. Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может стать его умышленное неправильное складывание перед вылетом", - добавили в украинской разведке.

Читайте такжеВ Вышгороде бойцы ВСУ сбили еще одну вражескую "вертушку"

Министерство обороны Великобритании дало оценку противовоздушной обороне Украины за 14 дней войны.

"Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом", - говорится в сообщении.

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война России и Украины
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