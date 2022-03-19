У Байдена жестко ответили Лаврову на угрозы атаковать конвои с помощью для Украины

Джен Псаки / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки довольно резко отреагировала на заявление главы российского МИД России Сергей Лаврова о намерениях уничтожать конвои с помощью поставки оружия в Украину.

Как пишет CNN, спикер Белого дома отметила, что "на территории Украины нет американских войск", а все силы США действуют исключительно на территории НАТО.

Так, Псаки преуменьшила угрозы Лаврова относительно поступающей материальной помощи в Украину после того, как президент США Джо Байден пообещал направить более 800 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.

"Поскольку мы говорим об операциях по передвижению конвоев и перемещению помощи, то это не те органы, которые будут перемещать эту помощь внутри Украины... Мы внимательно следим за действиями, за продолжающейся эскалацией действий россиян, и мы будем внимательно следить, если они продолжат эту угрозу", - сказала она.

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Что заявил Лавров

Напомним, ранее руководитель МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил - любые грузы, которые поступают в Украину, Россия будет рассматривать в качестве военных и будет стараться уничтожить.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении РФ, которые исходят с украинской территории", - сказал он.

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