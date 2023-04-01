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Победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна - генерал Милли

1 апреля 2023, 07:44
Деоккупация территорий - очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч военных РФ находятся в Украине, отметил американский генерал.
Марк Милли
Генерал Марк Милли оценил шансы на победу Украины в 2023 году / Фото defense.gov

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна. При этом он не сказал, что это невозможно.

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года", - цитирует генерала Defense One.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что цель Украины – изгнать всех россиян с оккупированных страной-агрессором РФ территорий Украины.

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"И это важная военная задача. Очень, очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я лишь говорю, что это очень сложная задача", - отметил Милли.

Как сообщал Главред, ранее генерал Милли уже говорил, что в 2023 году ВСУ будет тяжело проводить деоккупацию территорий от армии Путина. По его мнению, Украина сможет продолжать оборону и стабилизировать ситуацию на фронте.

Контрнаступление ВСУ

В Украину продолжает прибывать западное вооружение. В связи с этим начинается обратный отсчет до "Дня X" - момента, когда ВСУ нанесут удар по армии российского диктатора Владимира Путина и начнут отвоевывать оккупированные территории. Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "День Х" для путинской армии наступит уже в мае.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в 2023 году.

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