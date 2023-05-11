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Несколько часов был в эйфории: "Покемон" лично рассказал, как сбил крылатую ракету Х-55

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2023, 21:21 обновлено 11 мая, 21:30
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20-летний украинский военный сбил российскую крылатую ракету в ночь на 9 мая.
Несколько часов был в эйфории: 'Покемон' лично рассказал, как сбил крылатую ракету Х-55
Гвардеец "Покемон" сбил российскую ракету Х-55 / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинский нацгвардеец "Покемон" мастерски сбил российскую крылатую ракету Х-55 в ночь на 9 мая. Он после этого еще несколько часов был в эйфории. Военный лично рассказал о том, как это было. Видео уже разлетелось в Сети.

Своим попаданием в ракету 20-летний "Покемон" спас жизни многих украинцев, которые могли бы погибнуть в случае попадания. Он сбил ракету с ПЗРК "Игла".

"В 4:05 началась тревога, мы вышли на боевое дежурство, как всегда. Затем в 5 часов нам передали, что они (ракеты - Главред) уже приближаются к Киеву. А в 5:32 я визуально и акустически эту ракету обнаружил и уничтожил воздушную цель", - говорит "Покемон".

видео дня
военный сбил ракету Х-55
Гвардеец "Покемон" сбил российскую ракету Х-55 / фото: скриншот с видео

После попадания в ракету в небе появилась вспышка. Тогда "Покемон" во весь голос закричал "Ура".

"Я был в эйфории где-то до 7 часов. Когда я заступал на дежурство, думаю, сегодня у брата день рождения, возможно, сделаю подарок. Когда сбил ракету, я уже понимал, что сделал подарок", - признался военный.

Смотрите видео о том, как украинский военный сбил российскую ракету Х-55:

военный сбил ракету Х-55
Гвардеец "Покемон" сбил российскую ракету Х-55 / фото: скриншот

Ракетный удар по Украине 9 мая

Утро 9 мая началось с масштабной воздушной тревоги по всей Украине из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве прогремели мощные взрывы.

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в столице силы ПВО сбили все 15 крылатых ракет, вероятно типа Х-101 (Х-555).

В воздушных силах уточнили, что за две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии со составляющими Сил обороны Украины.

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