В РФ закатили истерику из-за британских дальнобойных ракет и пригрозили "адекватным ответом"

Дмитрий Песков заявил, что Россия "отрицательно относится" к передаче ракет Украине.

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РФ закатила истерику из-за передачи дальнобойных ракет Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Британия передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в качестве военной помощи. Однако в стране-агрессоре России уже закатили истерику из-за этого и пригрозили "адекватным ответом". Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявление спикера российского диктатора Дмитрий Песков.

Он обижено ответил, что РФ "отрицательно относится" к передаче ракет Украине.

"Весьма негативно (относятся к поставкам Storm Shadow - Главред). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения", — сказал Песков.

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Напомним, 11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине будут переданы дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadows. Storm Shadow дополнят уже подаренные системы большой дальности, в том числе ракеты HIMARS и Harpoon, а также собственную крылатую ракету Украины "Нептун" и средства большей дальности, переданные другими странами.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

Смотрите видео о том, как в Украине сбили российскую ракету "Кинжал":

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