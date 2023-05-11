УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В РФ закатили истерику из-за британских дальнобойных ракет и пригрозили "адекватным ответом"

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2023, 16:30 обновлено 11 мая, 16:33
366
Дмитрий Песков заявил, что Россия "отрицательно относится" к передаче ракет Украине.
Дмитрий Песков, ракета Storm Shadow
РФ закатила истерику из-за передачи дальнобойных ракет Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Британия передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в качестве военной помощи. Однако в стране-агрессоре России уже закатили истерику из-за этого и пригрозили "адекватным ответом". Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявление спикера российского диктатора Дмитрий Песков.

Он обижено ответил, что РФ "отрицательно относится" к передаче ракет Украине.

"Весьма негативно (относятся к поставкам Storm Shadow - Главред). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения", — сказал Песков.

видео дня

Напомним, 11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине будут переданы дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadows. Storm Shadow дополнят уже подаренные системы большой дальности, в том числе ракеты HIMARS и Harpoon, а также собственную крылатую ракету Украины "Нептун" и средства большей дальности, переданные другими странами.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

Смотрите видео о том, как в Украине сбили российскую ракету "Кинжал":

Другие новости:

война в Украине ракета вторжение России
Реклама

Главное за день

Крымский мост, Россия и Беларусь под прицелом: в США показали, куда достают Storm Shadow

Крымский мост, Россия и Беларусь под прицелом: в США показали, куда достают Storm Shadow

17:05 Мир
В РФ закатили истерику из-за британских дальнобойных ракет и пригрозили "адекватным ответом"

В РФ закатили истерику из-за британских дальнобойных ракет и пригрозили "адекватным ответом"

16:30 Политика
Украину ждет сложная операция, успех ВСУ зависит от трех ключевых факторов – Bloomberg

Украину ждет сложная операция, успех ВСУ зависит от трех ключевых факторов – Bloomberg

16:11 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:05

Крымский мост, Россия и Беларусь под прицелом: в США показали, куда достают Storm Shadow

17:02

Какую прическу сделать в 50 лет: 4 лучшие омолаживающие стрижки, не требующие укладки

17:00

Звезда "Рокки" и "Неудержимых" Дольф Лундгрен борется с онкологией

17:00

Он привлекает деньги и удачу: такое растение имеют в своих домах богатые людиВидео

16:50

Зеленский откровенно рассказал, фиксируются ли потери украинской армии и почему они не разглашаютсяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:36

Почему 12 мая никогда нельзя вытирать пыль в доме: приметы и запретыВидео

16:30

В РФ закатили истерику из-за британских дальнобойных ракет и пригрозили "адекватным ответом"Видео

16:20

Аналитик спрогнозировали, решатся ли Пригожин и Кадыров на открытый бунт против ПутинаВидео

16:12

Гороскоп на завтра 12 мая 2023: Стрельцов спасет ангел хранитель, Львам - любовь с первого взглядаВидео

Реклама
16:11

Украину ждет сложная операция, успех ВСУ зависит от трех ключевых факторов – BloombergВидео

16:06

Как устранить засор в ванной за 1 минуту: простейший фокус, с которым справится каждый

15:54

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек смачно расцеловали друг друга на голливудской премьереВидео

15:49

Уплетут за минуту и еще попросят: уникальный рецепт вкуснейшего рулета из лаваша за 15 минутВидео

15:49

Путин принимал парад в последний раз, Украина будет праздновать победу осенью 2023-го – СотникЭксклюзив

15:38

Будет настоящий взрыв: почему нельзя разогревать в микроволновке яйца

15:21

Россияне захватили единый собор ПЦУ в Крыму: ломают двери и варварски разворовывают имущество - СМИВидео

15:09

Как нужно есть щавель: интересные факты о популярной зелени ошарашат

15:05

Мир наизнанку - Колумбия: Комаров покажет людей, борющихся со злом в самом преступном городе

15:01

Британия передает Украине ракеты Storm Shadow: министр обороны Уоллес официально подтвердилВидео

14:26

Можно ли пить кофе с молоком и зачем это делать: ошеломляющие сведения о напитке

Реклама
14:25

"Берегли историю, но нас там не жалели": пожилая российская актриса оправдала войну в Украине

14:11

Пригожин в истерике заявил о "разгаре контрнаступления" и ждет ВСУ на Брянщине и БелгородщинеВидео

13:50

Власть РФ в руках Кадырова или Пригожина приведет к распаду - экспертВидео

13:45

Нежное сердце музыки: как сейчас выглядит абсолютный рекордсмен Евровидения Сальвадор СобралВидео

13:18

Украина не собирается сдавать Бахмут, ВСУ в городе добились частичных успехов – ДаниловВидео

13:00

Как раз и навсегда избавиться от тли: простые советы для всех дачников

12:54

Удивительная оптическая иллюзия: только гении найдут спрятанного мужчину за 15 секунд

12:35

Меняют правила игры: Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow - CNNВидео

12:32

Украина получит истребители F-16, пилоты ВСУ переломят ситуацию в воздухе – ДаниловВидео

12:27

Imagine Dragons в клипе рассказали историю 14-летнего украинца из разрушенного русскими селаВидео

12:19

Пальчики оближешь: 5 блюд, которые были в СССР нарасхват

12:08

Украинская звезда Викингов Кэтрин Винник разрыдалась во время посещения разрушенного Ирпеня

11:54

Стужук опозорилась очередным заявлением по поводу оккупантов

11:41

Украина победит в войне до следующих выборов президента США — Зеленский

11:34

Скачки тарифов в квитанциях: как в Украине подорожала коммуналка

11:28

Украине нужно больше времени для перехода ВСУ в контрнаступление – ЗеленскийВидео

11:27

Как сеют подсолнухи профессионалы: 3 хитрости для суперского урожая

11:26

Путин боится скорой смерти Лукашенко: в Сети раскрыли планы диктатора в отношении Беларуси

11:26

Во Львове разгорелся скандал: блогерша поддержала любителей Лепса и обозвала украинцев "рагулятами"

11:19

Жабогадюкинг на высшем уровне: Кочетков рассказал, чем закончатся разборки Пригожина и ПутинаВидео

Реклама
11:19

Favbet приобрел для Вооруженных сил Украины 7 тепловизоров в рамках проекта "Киберпанк 2023" реклама

10:57

Идет нагнетание ситуации, Украина будет говорить с РФ разве что на условиях Киева – ДаниловВидео

10:31

Лукашенко 9 мая могли отравить в Москве - The MirrorВидео

10:30

Головоломка для самых упорных: только единицы смогут найти грустную панду за 10 секунд

10:30

"Путин - самый опасный дурак в мире": в NYT озвучили рецепт завершения войны в Украине

10:26

"На первом месте Соловьев, на втором - я": Симоньян не понимает, почему украинцы хотят ее смерти

09:51

2200 грн помощи в месяц: кому в Украине положены деньги от международной организации

09:47

Каких сотрудников нельзя забронировать от мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали специальностиВидео

09:37

Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы в войне с российскими оккупантамиВидео

09:17

Украина первая в мире сбила "Кинжал": Жданов раскрыл детали позора РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять