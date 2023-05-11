Арестович оказался в списке "террористов и экстремистов" РФ: он отреагировал в своей манере

Алексей Арестович после увиденного написал, что ему стало "приятно" из-за этого.

https://glavred.info/politics/arestovich-okazalsya-v-spiske-terroristov-i-ekstremistov-rf-on-otreagiroval-v-svoey-manere-10469578.html Ссылка скопирована

РФ включила Арестовича в список экстремистов / Коллаж: Главред, фото: Алексея Арестовича, pixabay

В стране-агрессоре России бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фамилия Арестовича появилась в списке Росфинмониторинга. Там указали, что Арестович родился в Цители-Цкаро Грузинской ССР.

Сам же Арестович успел отреагировать на подобную выходку РФ и сделал это в своей манере.

видео дня

"Актер Артур Смольянинов и экс-советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Мелочь, а приятно", - написал Арестович на своей странице в Twitter.

РФ включила Арестовича в список экстремистов / фото: скриншот

Напомним, недавно в РФ обвинили главу украинской разведки Кирилла Буданова в "организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и терроризме". Кирилл Буданов отреагировал на свой "заочный арест" в Москве. Он даже обрадовался, потому что его работа дала свой результат.

Минюст государства-агрессора России обновил реестр иностранных агентов и в его список добавился еще один музыкант, который открыто осудил войну и жестокое нападение террористической России на мирную Украину. Так, в список попал основатель группы "Ногу свело!" Максим Покровский.

Другие новости: