Будет много пленных оккупантов: у Зеленского спрогнозировали этапы контрнаступления ВСУ

На первоначальном этапе контрнаступления вероятно будет своеобразное "бодание", уверен Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк оценил ситуацию вокруг подготовки контрнаступления ВСУ / Офис президента Украины, bundeswehr.de

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По его словам, контрнаступление Украины будет проходить в несколько этапов. Такое мнение он высказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Представитель ОП считает, что по мере существенного продвижения подразделений ВСУ, ожидается значительный рост числа российских военнопленных.

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"Я думаю, что, скорее всего, да, будет большое количество пленных, особенно на втором-третьем этапе, когда все-таки наступление действительно развернется", — уточнил он.

В то же время советник главы ОП не исключает, что на первоначальном этапе контрнаступления вероятно будет своеобразное "бодание" между противоборствующими сторонами.

"Действительно, какое-то время еще будет линия обороны держаться российская. Вот в момент, где если будет какой-то существенный один, второй прорыв", — добавил Подоляк.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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