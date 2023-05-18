ВСУ пойдут в два контрнаступления - летом и осенью - Свитан

Во время первого контрнаступления ВСУ будут продвигаться к берегу Азовского моря и Крыму.

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ВСУ проведут два контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные готовятся к контрнаступлению и освобождению территорий, которые незаконно захватили российские оккупанты. Таких контрнаступлений будет два - летом и осенью. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он убежден, что одним махом украинским военным не удастся освободить все захваченные территории и выйти на границы 1991 года.

Во время летнего наступления ВСУ планируют выйти к Азовскому побережью, зайти в Крым и провести зачистку полуострова.

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Осеннее контрнаступление подразумевает отсечение Донбасса от РФ путем захода в Луганск и дальнейшего продвижения на Ростов и Таганрог.

"Осеннее контрнаступление тоже можно разделить на свои этапы. Сначала выйти на Луганск, потом на Таганрог, следом – на Ростов. Все будет зависеть от решений военного командования. Можно продвинуться вдоль Северского Донца на Дон и выйти на Ростов. Или же проскочить вдоль украинско-российской границы на Новоазовск на Седово, минуя заход на территорию РФ. Это более сложный, но выполнимый маневр. И он также может быть разделен на несколько наступательных этапов", - объяснил Свитан.

Он не исключает, что Украине может понадобиться несколько контрнаступлений для освобождения страны.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео Главреда о контрнаступлении ВСУ:

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что для начала контрнаступления ВСУ Украине необходимо получить больше оружия. Этого оружия будет достаточно после "нескольких визитов" Зеленского.

Смотрите видео о том, зачем Владимир Зеленский отправился в Германию:

Замглавы Минобороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов России. Согласно его прогнозу, уже в этом или следующем месяце можно будет наблюдать крах российских войск или экономики РФ.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают вести оборонительную операцию и двигаются вперед на некоторых участках фронта. Враг теряет своих солдат и военную технику.

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