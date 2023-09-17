Погиб через месяц после дня рождения: за Украину отдал жизнь 22-летний воин

Храбрый и смелый юноша был оператором взвода механизированного батальона, он погиб 12 сентября.

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За Украину отдал жизнь 22-летний воин / Коллаж: Главред, фото: Шполянский городской совет объединенной территориальной общины

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 22-летний защитник Валентин Кувита. Свой последний бой воин принял в Пологовском районе Запорожской области. Трагическое известие сообщили на родине молодого защитника в Шполянском горсовете на Facebook-страничке.

Отмечается, что храбрый и смелый юноша, который родом из села Сигнаевки, был оператором взвода механизированного батальона. Он пал в бою 12 сентября в Пологовском районе Запорожской области. 12 августа Валентину исполнилось всего 22 года.

"С тяжкой грустью в сердце склоняем головы и выражаем искренние соболезнования матери воина, семье, друзьям и побратимам, разделяем тяжкое горе невосполнимой утраты. Жертвенность Валентина не забудет громада, а знаменитое имя Героя будет вписано в истории нашей страны", - написала громада.

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Как сообщал Главред, в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 21-летний защитник Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей.

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