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"Это очень опасно": Данилов предупредил об угрозе пророссийских сил в Украине

Юрий Берендий
23 октября 2023, 08:08 обновлено 23 октября, 08:08
Алексей Данилов предупредил об опасности, несущей пророссийские силы в Украине. Он отметил, что план Кремля заключается в дестабилизации ситуации в Украине.
Данилов, Митинг
Данилов предупредил об угрозе пророссийских сил в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

России трудно достичь военной победы, поэтому она использует свои ресурсы для того, чтобы изнутри подорвать способность нашего государства к борьбе. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире " Панюта. Итоги ".

"Российская федерация не имеет возможности завоевать нас военным путем и поэтому она сейчас поднимает все, что у них есть в запасниках для того, чтобы сделать ситуацию по внутренней стабилизации. Это очень опасная ситуация. Мы не отдаем себе отчет в уровне опасности, которые несут эти вещи, которые сегодня раздаются из уст представителей России…. Когда речь идет, что надо возвращать русский язык, нужно разговаривать на русском, договариваться с россиянами или отказываться от границ 1991 года - сейчас все нарративы крайне опасны", - заявил Данилов.

Он также отметил, что после значительного количества жертв и достижения независимости украинцами, внедрение таких нарративов становится крайне рискованным для внутренней стабильности страны. Данилов также подчеркнул, что украинские власти тщательно отслеживают все подобные процессы.

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"Для Украины – это вызов. И нужно давать ответ. Если не будем давать ответ, то имейте в виду – ситуация 10 и 13 года, когда узнали, что у нас в органах власти есть представители России – я не хочу, чтобы у нас такое повторялось. А у нас такое может, к сожалению, произойти", – отметил секретарь СНБО.

Другие заявления Данилова

Напомним, как ранее сообщал Главред , секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что украинцы не забудут народных депутатов, которые в первом чтении не отдали свой голос за законопроект, позволяющий запретить УПЦ МП.

В то же время Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал предложения по прекращению огня в Украине при посредничестве Китая. По его словам, Украина не сядет за стол переговоров, пока российские войска не покинут оккупированные территории.

Он также отметил, что Украина будет продолжать получать американские дальнобойные ракеты ATACMS и будет применять их, пока не освободит свои территории. Оккупанты агрессора России ощутят последствия таких ударов. ВСУ могут бить этими ракетами только по оккупированным территориям.

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СНБО война в Украине Алексей Данилов
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