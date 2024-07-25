УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ уничтожают втрое больше техники оккупантов, чем РФ может восстановить

Анна Косик
25 июля 2024, 05:19
41
Несмотря на то, что враг все еще способен пополнять живую силу на фронте, с тяжелой техникой у россиян начались проблемы.
ВСУ
У оккупантов начались проблемы с тяжелой техникой и артиллерией / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 56 ОМПБр

У страны-агрессора России отрицательный баланс тяжелой техники. ВСУ удается уничтожать в три раза больше единиц, чем россияне могут поставить в строй. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

"Они вынимают со складов даже технику чуть ли не Т-34, то есть достаточно старые танки. Но что означает отрицательный баланс? Они могут поставить в строй, производить и реконструировать где-то 70-80 единиц тяжелой техники в месяц. По статистике мы видим, сколько мы уничтожаем - это около 200, в три раза больше, чем они могут себе обеспечить. Поэтому здесь баланс отрицательный", пояснил он.

С личным составом у противника таких проблем пока нет, в частности, из-за кампании по подписанию контрактов и пропагандистской акции "Приведи друга", которая проходит в России.

видео дня

"Такое сарафанное радио, что, мол, там знакомый знакомого знакомого поехал, ничего страшного, повоевал немножко, но приехал, привез жене шубу, деньги на машину, ипотеку заплатил. Ну, так вот как бы скрытая реклама идет. И многие подписывают контракты. На сегодня от 25 до 40 тыс. в месяц людей добровольно идут на эту войну. Ну, там, по разным оценкам, их финансируют неодинаково, в зависимости от региона, откуда призываются люди, идет разная оплата. Депрессивные районы, где-то в глубинке, там меньше идут разовые выплаты, по крайней мере за подписание контракта ближе к центру, к Москве и Санкт-Петербургу оплата выше", - добавил Гетьман.

Именно поэтому количество российских военных на линии фронта увеличивается, несмотря на большие потери, ведь ВСУ уничтожают по тысяче и более врагов ежесуточно. Поэтому рассчитывать на дефицит живой силы не стоит. Но от проблем с артиллерией страну-агрессора это не спасает.

"Они вытащили со складов артиллерийские системы, пушки, которые были сняты с вооружения в конце 1940-х годов, это 130-й калибр, и неизвестно, сколько у них таких снарядов осталось. Но такие снаряды есть в Северной Корее, и оттуда вроде бы эти снаряды тоже поставляются. Мы уничтожаем достаточное количество российских артиллерийских систем, ствольной артиллерии, и у них те, что сейчас находятся в строю... Ну, те 13 миллионов снарядов, которые были выпущены, у каждого ствола есть ресурс. И там у большей части российских артиллерийских систем, ствольной артиллерии стволы уже вышли за пределы того ресурса... Надо менять стволы", - отметил аналитик.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Потери России в войне в Украине

Недавно группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин".

Ранее стало известно, что в результате атаки ATACMS на военные объекты захваченного Россией Крыма оккупанты потеряли военную технику, которая находилась на ремонте.

Напомним, в начале июля Силы обороны смогли выбить врага из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине, где противник понес огромные потери и потерял контроль над занятыми позициями.
Другие новости о ситуации на фронте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ военная техника российские войска Алексей Гетьман
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Киев дронами: на подступах к столице сбили все "Шахеды"

РФ атаковала Киев дронами: на подступах к столице сбили все "Шахеды"

06:38 Украина
Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

01:55 Украина
РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

00:58 Война
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача 8478

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС 5473

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС

Она невменяемая : путинист Пригожин призвал отправить известную певицу на лечение от зависимости 2333

"Она невменяемая": путинист Пригожин призвал отправить известную певицу на лечение от зависимости

Появилась свежая десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области 2111

Появилась "свежая" десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области

Последние новости

06:38

РФ атаковала Киев дронами: на подступах к столице сбили все "Шахеды"

06:10

Шансы Камалы Харрис на выборах в СШАмнение

05:48

Гороскоп на завтра 26 июля: Весам - приятные сюрпризы, Водолеям - крупная ссора

05:19

ВСУ уничтожают втрое больше техники оккупантов, чем РФ может восстановить

04:45

Надо найти 3 отличия за 17 секунд: загадка, которая запутает кого угодно

Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 годуПутин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году
03:23

Что нужно сделать с росой 25 июля: старые приметы, о которых вы даже не догадываетесь

02:50

На следующей неделе Землю ожидает массированный метеоритный дождь - где увидеть

02:29

Головоломка на проверку IQ: нужно найти 8 ошибок за 17 секунд

01:56

Историческое событие - к Земле летит Апофис, который может уничтожить планету

Реклама
01:55

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство ФарионФото

01:30

Как сейчас выглядит звезда молодежных комедий 2000-ых Аманда Байнс

00:58

РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

00:53

Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон

00:26

У сбежавшего Цекало очень сильно похудела молодая жена

00:24

На Кураховском направлении ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов войны

00:06

"Праймериз - это традиция": Клочок о том, могут ли оспорить кандидатуру Харрис

24 июля, среда
23:35

Украина проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде 2024 года

23:18

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

23:13

Все сгорело и разрушено: россияне уничтожили дом известного бизнесмена в ХарьковеВидео

22:55

На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

Реклама
22:50

G7 может предоставить Украине 50 млрд долларов на войну

22:48

Будет ли Украина освобождать Крым оружием: эксперт - об интервью Сырского

22:01

Наталка Карпа показала фото с мужем из ВСУ и рассказала, где он воюет

21:50

ВСУ второй раз сбили неизвестный дрон: в Defense Express рассказали о новом оружии РФ

21:47

Принц Гарри назвал виновных в расколе королевской семьи

21:33

Жена "слуги" Андрея Жупанина, которая "спалила" мужа в Лондоне, хвастается люкс-брендами в соцсетях

21:27

Звездная актриса показала редко фото с младшей дочерью: чем занимается девушка

20:57

Муж Алсу обратился к новому адвокату и назвал "приоритеты" разводного процесса

20:53

Поддерживает ли Си Украину: Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы

20:48

Ситуация внезапно улучшается: график отключения света на 25 июля

20:35

Муж MamaRika раскрыл секрет, как семье удалось спасти брак

20:13

ВСУ выбивают оккупантов из Прогресса: в "Хортице" раскрыли реальную ситуацию в селе

19:54

Появилась "свежая" десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области

19:52

Россия может усложнить Украине удары по Крымскому мосту: что произошло

19:50

И не поспоришь: в Сети появился список самых красивых актрис всех времен

19:43

Как можно отстирать белые кроссовки: простой, но очень эффективный способВидео

19:25

Штормовой ветер, град и грозы: какие регионы будут заливать дожди

19:14

Киев накрыл критически загрязненный воздух: может влиять на самочувствие

19:00

"Не царь плохой": что способно вывести россиян на протесты против Путинамнение

18:58

РФ может готовить наступление на Запорожье: полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарий

Реклама
18:33

Углава призывает снять гриф гостайны с дела об утечке данных из НАБУ

18:11

Еще больше 155 мм снарядов: Чехия анонсировала вторую волну закупки БК для ВСУ

18:07

Церковный праздник 25 июля: что запрещено делать на Успение праведной Анны

18:05

Мужчины за границей снова смогут получить паспорта, но есть условие: все подробности

17:22

Горит дом, есть пострадавшие: РФ ударила по центру Харькова

17:20

Что значит мощность 5 квт генератора: какие приборы можно подключитьВидео

17:13

Десерт, который вернет в детство: как приготовить домашнюю халву очень быстро и простоВидео

17:00

В 13 областях Украины ввели более жесткие ограничения света: новые графики отключений

16:59

Отмена отключений света: энергетики рассказали об улучшении ситуации

16:54

Замучили до смерти: РФ возвращает тела украинских военных без органовФото

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять