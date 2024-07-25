ВСУ уничтожают втрое больше техники оккупантов, чем РФ может восстановить

Несмотря на то, что враг все еще способен пополнять живую силу на фронте, с тяжелой техникой у россиян начались проблемы.

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У оккупантов начались проблемы с тяжелой техникой и артиллерией / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 56 ОМПБр

У страны-агрессора России отрицательный баланс тяжелой техники. ВСУ удается уничтожать в три раза больше единиц, чем россияне могут поставить в строй. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

"Они вынимают со складов даже технику чуть ли не Т-34, то есть достаточно старые танки. Но что означает отрицательный баланс? Они могут поставить в строй, производить и реконструировать где-то 70-80 единиц тяжелой техники в месяц. По статистике мы видим, сколько мы уничтожаем - это около 200, в три раза больше, чем они могут себе обеспечить. Поэтому здесь баланс отрицательный", пояснил он.

С личным составом у противника таких проблем пока нет, в частности, из-за кампании по подписанию контрактов и пропагандистской акции "Приведи друга", которая проходит в России.

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"Такое сарафанное радио, что, мол, там знакомый знакомого знакомого поехал, ничего страшного, повоевал немножко, но приехал, привез жене шубу, деньги на машину, ипотеку заплатил. Ну, так вот как бы скрытая реклама идет. И многие подписывают контракты. На сегодня от 25 до 40 тыс. в месяц людей добровольно идут на эту войну. Ну, там, по разным оценкам, их финансируют неодинаково, в зависимости от региона, откуда призываются люди, идет разная оплата. Депрессивные районы, где-то в глубинке, там меньше идут разовые выплаты, по крайней мере за подписание контракта ближе к центру, к Москве и Санкт-Петербургу оплата выше", - добавил Гетьман.

Именно поэтому количество российских военных на линии фронта увеличивается, несмотря на большие потери, ведь ВСУ уничтожают по тысяче и более врагов ежесуточно. Поэтому рассчитывать на дефицит живой силы не стоит. Но от проблем с артиллерией страну-агрессора это не спасает.

"Они вытащили со складов артиллерийские системы, пушки, которые были сняты с вооружения в конце 1940-х годов, это 130-й калибр, и неизвестно, сколько у них таких снарядов осталось. Но такие снаряды есть в Северной Корее, и оттуда вроде бы эти снаряды тоже поставляются. Мы уничтожаем достаточное количество российских артиллерийских систем, ствольной артиллерии, и у них те, что сейчас находятся в строю... Ну, те 13 миллионов снарядов, которые были выпущены, у каждого ствола есть ресурс. И там у большей части российских артиллерийских систем, ствольной артиллерии стволы уже вышли за пределы того ресурса... Надо менять стволы", - отметил аналитик.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Потери России в войне в Украине

Недавно группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин".

Ранее стало известно, что в результате атаки ATACMS на военные объекты захваченного Россией Крыма оккупанты потеряли военную технику, которая находилась на ремонте.

Напомним, в начале июля Силы обороны смогли выбить врага из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине, где противник понес огромные потери и потерял контроль над занятыми позициями.

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