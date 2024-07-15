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Уничтожены тысячи оккупантов: генерал раскрыл колоссальные потери РФ

Алексей Тесля
15 июля 2024, 02:10
17
Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.
Уничтожены тысячи оккупантов: генерал раскрыл колоссальные потери РФ
/ колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, оперативне командуванн "Захід"

В течение недели с 7 по 14 июля 2024 года потери армии РФ составляют около 8100 человек личного состава.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Как отмечается, существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

видео дня
  • 51 танк;
  • 166 боевых бронированных машин;
  • 325 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 11 установок ПВО;
  • 435 единиц автотехники;
  • 71 единица спецтехники.
  • вражеский самолет;
  • 45 ракет;
  • 246 БПЛА.
Screenshot
/ t.me/Pavliuk_KSV

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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Напомним, ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Ранее сообщалось о том, что на Харьковщине уничтожены десятки российских штурмовиков. Враг продолжает вести наступление, а также готовит новые штурмовые подразделения.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что армия страны-агрессора России обратила внимание на новое направление на Харьковщине. Там оккупанты могут попытаться наступать.

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