В РФ упал боевой вертолет Ми-28, экипаж погиб

В России разбился военный вертолет Ми-28. Авиакатастрофа произошла на территории Калужской области. В результате аварии экипаж погиб.
Вертолет выполнял плановый полет. Об инциденте сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша и российские пропагандистские СМИ.
В российском Минобороны заявил, что вертолет упал из-за технической неисправности, в результате чего его экипаж погиб.
Сообщается, что на земле разрушения не фиксировали. На месте инцидента уже работает комиссия воздушно-космических сил РФ.
Отметим, Ми-28 — штурмовой вертолет, который еще называют "летающим танком". Предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
Как сообщал Главред, в Якутии исчез с радаров вертолет Robinson R44II, на борту которого находились три специалиста УФСБ России по региону и один пилот. Вертолет пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля.
В конце июня во время ночной атаки на Краснодарский край РФ российская ПВО сбила свой вертолет. Российский КА-29 оккупанты подняли в небо для противодействия украинским БЭК, по нему ударила одна из систем "Панцирь". Вероятно, погибли четверо оккупантов.
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