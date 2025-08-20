Украинская певица родила третьего ребенка и показала лицо малыша - детали

СолоХа стала многодетной мамой.

https://glavred.info/starnews/ukrainskaya-pevica-rodila-tretego-rebenka-i-pokazala-lico-malysha-detali-10691183.html Ссылка скопирована

СолоХа - рождение сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, СолоХа

Кратко:

СолоХа родила мальчика

Что она написала о его появлении

Украинская популярная певица СолоХа сообщила о том, что сегодня, 20 августа, она стала мамой в третий раз.

На своей странице в Instagram артистка поделилась, что родила мальчика, которого назвала Акимом.

видео дня

"Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает", - написала СолоХа.

СолоХа родила сына / фото: скрин instagram.com, СолоХа

Также она показала и лицо ребенка, на кадрах видно, что артистку поздравили большими букетами цветов и воздушными шариками голубого цвета.

СолоХа с сыном / фото: instagram.com, СолоХа

Личная жизнь СолоХи

Напомним, певица родила третьего ребенка, от бывшего мужа она воспитывает девочку Ариану, а во втором браке у нее родилась дочь Евлалия. Также недавно ей приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком и даже ходили слухи о том, что она беременна от него, но артисты опровергли такие разговоры.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: СолоХа СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред