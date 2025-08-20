Украинская певица родила третьего ребенка и показала лицо малыша - детали

Кратко:
- СолоХа родила мальчика
- Что она написала о его появлении
Украинская популярная певица СолоХа сообщила о том, что сегодня, 20 августа, она стала мамой в третий раз.
На своей странице в Instagram артистка поделилась, что родила мальчика, которого назвала Акимом.
"Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает", - написала СолоХа.
Также она показала и лицо ребенка, на кадрах видно, что артистку поздравили большими букетами цветов и воздушными шариками голубого цвета.
Личная жизнь СолоХи
Напомним, певица родила третьего ребенка, от бывшего мужа она воспитывает девочку Ариану, а во втором браке у нее родилась дочь Евлалия. Также недавно ей приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком и даже ходили слухи о том, что она беременна от него, но артисты опровергли такие разговоры.
О персоне: СолоХа
СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).
