Евровидение-2026: где и когда состоится конкурс

Организаторы выбрали город, "опытный" в проведении Евровидения.

Евровидение-2026 дата и место проведения - организаторы раскрыли детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Где состоится Евровидение-2026

В какие даты проведут соревнование

В мае 2025 года на музыкально конкурсе Евровидение победил певец JJ с песней "Wasted Love". Хрустальный микрофон он привез в свою родную страну Австрию, которая станет хозяйкой Евровидения-2026.

Сегодня на официальных страницах соревнования в социальных сетях появилась важная информация: столица Австрии Вена станет городом, который примет у себя Евровидение в 2026 году. К слову, в 1967 и 2015 годах конкурс уже проводили там. Местом проведения Евровидения-2026 называют крытый многоцелевой стадион Wiener Stadthalle.

Также организаторы конкурса выбрали даты, в которые состоится Евровидение. 12, 14 и 16 мая 2026 года еврофаны со всего мира смогут наблюдать за соревнованием талантливых артистов международного уровня.

Евровидение-2026 дата и место проведения - организаторы раскрыли детали / instagram.com/eurovision

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

