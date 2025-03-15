Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

Марина Фурман
15 марта 2025, 20:47
155
Украинские военнослужащие уничтожили как минимум 10 единиц вражеской техники.
ВСУ отразили штурм оккупантов
НГУ уничтожили колонну вражеской техники вблизи Часового Яра / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Воины НГУ отбили вражеский штурм вблизи Часового Яра
  • Украинские защитники уничтожили 10 единиц техники РФ

Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили не менее 10 единиц вражеской техники, которые выдвинулись в сторону Часового Яра. Об этом сообщил командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко в своем Telegram и обнародовал видео.

По его словам, штурмовать россияне пробовали колонной бронетехники на рассвете.

видео дня

"Более двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта, выдвинулись в сторону Часового Яра. Встреча была "горячей": наши пехотинцы, артиллерия и дроновые экипажи устроили оккупантам настоящий ад на колесах", - отметил Пивненко.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

По его словам, по меньшей мере 10 единиц российской техники было уничтожено или поражено.

"Некоторые оккупанты успели спешиться, но это лишь оттянуло их неизбежную встречу с нашими FPV-дронами. Пилоты уже отработали и завершили дело", - резюмировал Пивненко.

Смотрите видео, как воины НГУ отражали вражеский штурм:

Встреча была 'горячей': бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что ситуация на южном направлении фронта в Украине обостряется. Вражеских штурмов становится больше. Кроме того, россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра.

Как писал Главред, эксперты украинского аналитического проекта DeepState заявили, что российские войска захватили город Суджа в Курской области РФ.

Глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты активизировали свои действия в приграничных районах Сумщины. Враг накапливает силы для нового удара по области. В то же время важно понимать, что это не означает непосредственного наступления на город Сумы.

Читайте также:

Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Нацгвардия линия фронта Часов Яр российские войска
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

20:47Фронт
Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

19:33Синоптик
Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко

19:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Курская операция – отход

Курская операция – отход

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Последние новости

20:57

Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" - спикер МИД Украины дал достойный ответ

20:47

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

20:26

"Не сложно решиться на третьего": Анна Кошмал рассказала о своих родах

19:57

"Веер предложений": философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 мартаВидео

19:33

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
19:27

В "спящем" режиме мотают свет: 5 приборов, которые стоит выключать из розетки

19:00

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоВидео

18:53

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направленияхВидео

18:51

Потеря вещей - беспорядок или знак судьбы

Реклама
18:50

"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

18:21

"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

18:06

Россияне захватили город Суджа в Курской области - DeepState

17:35

Зеленский определил состав переговорной группы Украины: кто вошел

17:19

Россияне хотят окружить ВСУ на одном из важных направлений - Зеленский

16:52

Символическая дата: Зеленский сказал, когда могут состояться переговоры РФ и США

16:36

РФ накапливает силы для удара по Сумщине: в СНБО предупредили об опасности

16:28

Каким будет курс доллара на следующей неделе: банкир порадовал прогнозом

16:06

Эксперты призвали сливать воду из стиральной машины: неожиданная причина

15:56

У Эрдогана назвали главное препятствие для мира между РФ и Украиной

15:45

Кто имеет право ехать дальше: тест ПДД, знаете ли вы сигналы регулировщика

Реклама
15:25

Ссорились на улице: Потапа с Каменских застукали заграницей

15:18

Весна неожиданно изменит их жизнь: какие ТОП-3 знака зодиака найдут любовь

15:17

Когда в Украину вернется весеннее тепло: синоптик назвала точную дату

15:06

Что посадить на солнечной клумбе: самые засухоустойчивые многолетники

15:04

Уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия: украинцам дали ответ

14:50

Самые надежные авто с пробегом: эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей

14:47

"Длинный Нептун" достанет до Москвы: Зеленский об успешном ударе новой ракеты

14:31

Китайский гороскоп на завтра 16 марта: Тиграм - разочарование, Свиньям - проблемы

14:24

Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер

14:06

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

13:50

Путинистка Кудрявцева сбежала из России и попала в беду

13:42

Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю и требует отказа от вступления Украины в ЕС

13:27

Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

13:23

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпускВидео

13:21

"Подарить" территории РФ: эксперт сказал, заставят ли Украину пойти на такой шагВидео

12:45

По губам: журналистка погладила ТрампаВидео

12:42

РФ давит "треугольником наступления": СМИ раскрыли новую тактику оккупантов

12:32

Путин оттягивает время: Стармер сделал заявление о прекращении огня в Украине

12:20

Чем отличаются 2 женщины: только люди с "орлиным зрением" отгадают за 17 секунд

12:03

Остапчук с бывшей женой наконец-то поделили дом

Реклама
11:44

ВСУ остановили оккупантов на подступах к важному городу: детали от военного

11:41

Расстрел Ганула в Одессе: в полиции раскрыли три основные версии убийстваВидео

11:35

Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

11:21

Уже на 22% больше и это еще не предел: популярный овощ побил рекорд в цене

10:50

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радостьВидео

10:46

Путин может обмануть Трампа: неожиданный прогноз переговоров по УкраинеВидео

10:36

Детонация не утихает, аэропорт закрыт: дроны налетели на важный объект в РФ

10:05

Что на самом деле означает слово "Москва": историк указал на интересный нюансВидео

09:49

Взрывы гремели в половине областей Украины: РФ била баллистикой и дронами

09:48

Мощное лунное затмение в марте 2025: Львам - деньги, Овнам - расставание, Девам - триумфВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять