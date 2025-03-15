Встреча была 'горячей': бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

Украинские военнослужащие уничтожили как минимум 10 единиц вражеской техники.

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НГУ уничтожили колонну вражеской техники вблизи Часового Яра / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Воины НГУ отбили вражеский штурм вблизи Часового Яра

Украинские защитники уничтожили 10 единиц техники РФ

Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили не менее 10 единиц вражеской техники, которые выдвинулись в сторону Часового Яра. Об этом сообщил командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко в своем Telegram и обнародовал видео.

По его словам, штурмовать россияне пробовали колонной бронетехники на рассвете.

видео дня

"Более двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта, выдвинулись в сторону Часового Яра. Встреча была "горячей": наши пехотинцы, артиллерия и дроновые экипажи устроили оккупантам настоящий ад на колесах", - отметил Пивненко.

Часов Яр / Инфографика: Главред

По его словам, по меньшей мере 10 единиц российской техники было уничтожено или поражено.

"Некоторые оккупанты успели спешиться, но это лишь оттянуло их неизбежную встречу с нашими FPV-дронами. Пилоты уже отработали и завершили дело", - резюмировал Пивненко.

Смотрите видео, как воины НГУ отражали вражеский штурм:

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что ситуация на южном направлении фронта в Украине обостряется. Вражеских штурмов становится больше. Кроме того, россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра.

Как писал Главред, эксперты украинского аналитического проекта DeepState заявили, что российские войска захватили город Суджа в Курской области РФ.

Глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты активизировали свои действия в приграничных районах Сумщины. Враг накапливает силы для нового удара по области. В то же время важно понимать, что это не означает непосредственного наступления на город Сумы.

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