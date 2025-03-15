Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направлениях

Кратко:
- Ситуация на южном направлении фронта обостряется
- Ежедневно количество российских ударов и штурмов увеличивается
- Оккупанты хотят вернуться на правый берег Днепра
Ситуация на южном направлении фронта в Украине обостряется. Вражеских штурмов становится больше. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
"Ежедневно количество ударов и штурмов увеличивается. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. В частности, ситуация обостряется и на Запорожском, а также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", - сообщил он.видео дня
По его словам, этому способствуют заявления российского руководства и улучшение погодных условий.
Кроме того, россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра.
"В частности, они пытаются высадиться на островах. Вчера также была попытка высадиться возле Антоновского моста", - сказал Волошин.
Волошин рассказал о штурмах РФ - видео:
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, эксперты украинского аналитического проекта DeepState заявили, что российские войска захватили город Суджа в Курской области РФ.
Президент Владимир Зеленский сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины. По его словам, это свидетельствует о желании врага нанести удар по Сумской области.
Кроме того, военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным Гусь заявил, что украинские военные остановили армию страны-агрессора России на подступах к Покровску. Оперативная ситуация на этом направлении стабилизировалась.
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