Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направлениях

Оккупанты пытаются высадиться на островах.

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РФ наращивает количество штурмов / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Кратко:

Ситуация на южном направлении фронта обостряется

Ежедневно количество российских ударов и штурмов увеличивается

Оккупанты хотят вернуться на правый берег Днепра

Ситуация на южном направлении фронта в Украине обостряется. Вражеских штурмов становится больше. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Ежедневно количество ударов и штурмов увеличивается. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. В частности, ситуация обостряется и на Запорожском, а также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", - сообщил он. видео дня

По его словам, этому способствуют заявления российского руководства и улучшение погодных условий.

Кроме того, россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра.

"В частности, они пытаются высадиться на островах. Вчера также была попытка высадиться возле Антоновского моста", - сказал Волошин.

Волошин рассказал о штурмах РФ - видео:

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, эксперты украинского аналитического проекта DeepState заявили, что российские войска захватили город Суджа в Курской области РФ.

Президент Владимир Зеленский сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины. По его словам, это свидетельствует о желании врага нанести удар по Сумской области.

Кроме того, военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным Гусь заявил, что украинские военные остановили армию страны-агрессора России на подступах к Покровску. Оперативная ситуация на этом направлении стабилизировалась.

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