Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направлениях

Мария Николишин
15 марта 2025, 18:53
6190
Оккупанты пытаются высадиться на островах.
Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направлениях
РФ наращивает количество штурмов / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Кратко:

  • Ситуация на южном направлении фронта обостряется
  • Ежедневно количество российских ударов и штурмов увеличивается
  • Оккупанты хотят вернуться на правый берег Днепра

Ситуация на южном направлении фронта в Украине обостряется. Вражеских штурмов становится больше. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Ежедневно количество ударов и штурмов увеличивается. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. В частности, ситуация обостряется и на Запорожском, а также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", - сообщил он.

видео дня

По его словам, этому способствуют заявления российского руководства и улучшение погодных условий.

Кроме того, россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра.

"В частности, они пытаются высадиться на островах. Вчера также была попытка высадиться возле Антоновского моста", - сказал Волошин.

Волошин рассказал о штурмах РФ - видео:

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направлениях

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, эксперты украинского аналитического проекта DeepState заявили, что российские войска захватили город Суджа в Курской области РФ.

Президент Владимир Зеленский сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины. По его словам, это свидетельствует о желании врага нанести удар по Сумской области.

Кроме того, военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным Гусь заявил, что украинские военные остановили армию страны-агрессора России на подступах к Покровску. Оперативная ситуация на этом направлении стабилизировалась.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

19:33Синоптик
Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко

19:00Интервью
"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

18:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Курская операция – отход

Курская операция – отход

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Чем отличаются 2 кота: только гений головоломок даст ответ за 31 секунду

Чем отличаются 2 кота: только гений головоломок даст ответ за 31 секунду

Последние новости

19:57

"Веер предложений": философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 марта

19:33

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

19:27

В "спящем" режиме мотают свет: 5 приборов, которые стоит выключать из розетки

19:00

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоВидео

18:53

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направленияхВидео

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
18:51

Потеря вещей - беспорядок или знак судьбы

18:50

"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

18:21

"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

18:06

Россияне захватили город Суджа в Курской области - DeepState

Реклама
17:35

Зеленский определил состав переговорной группы Украины: кто вошел

17:19

Россияне хотят окружить ВСУ на одном из важных направлений - Зеленский

16:52

Символическая дата: Зеленский сказал, когда могут состояться переговоры РФ и США

16:36

РФ накапливает силы для удара по Сумщине: в СНБО предупредили об опасности

16:28

Каким будет курс доллара на следующей неделе: банкир порадовал прогнозом

16:06

Эксперты призвали сливать воду из стиральной машины: неожиданная причина

15:56

У Эрдогана назвали главное препятствие для мира между РФ и Украиной

15:45

Кто имеет право ехать дальше: тест ПДД, знаете ли вы сигналы регулировщика

15:25

Ссорились на улице: Потапа с Каменских застукали заграницей

15:18

Весна неожиданно изменит их жизнь: какие ТОП-3 знака зодиака найдут любовь

15:17

Когда в Украину вернется весеннее тепло: синоптик назвала точную дату

Реклама
15:06

Что посадить на солнечной клумбе: самые засухоустойчивые многолетники

15:04

Уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия: украинцам дали ответ

14:50

Самые надежные авто с пробегом: эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей

14:47

"Длинный Нептун" достанет до Москвы: Зеленский об успешном ударе новой ракеты

14:31

Китайский гороскоп на завтра 16 марта: Тиграм - разочарование, Свиньям - проблемы

14:24

Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер

14:06

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

13:50

Путинистка Кудрявцева сбежала из России и попала в беду

13:42

Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю и требует отказа от вступления Украины в ЕС

13:27

Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

13:23

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпускВидео

13:21

"Подарить" территории РФ: эксперт сказал, заставят ли Украину пойти на такой шагВидео

12:45

По губам: журналистка погладила ТрампаВидео

12:42

РФ давит "треугольником наступления": СМИ раскрыли новую тактику оккупантов

12:32

Путин оттягивает время: Стармер сделал заявление о прекращении огня в Украине

12:20

Чем отличаются 2 женщины: только люди с "орлиным зрением" отгадают за 17 секунд

12:03

Остапчук с бывшей женой наконец-то поделили дом

11:44

ВСУ остановили оккупантов на подступах к важному городу: детали от военного

11:41

Расстрел Ганула в Одессе: в полиции раскрыли три основные версии убийстваВидео

11:35

Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

Реклама
11:21

Уже на 22% больше и это еще не предел: популярный овощ побил рекорд в цене

10:50

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радостьВидео

10:46

Путин может обмануть Трампа: неожиданный прогноз переговоров по УкраинеВидео

10:36

Детонация не утихает, аэропорт закрыт: дроны налетели на важный объект в РФ

10:05

Что на самом деле означает слово "Москва": историк указал на интересный нюансВидео

09:49

Взрывы гремели в половине областей Украины: РФ била баллистикой и дронами

09:48

Мощное лунное затмение в марте 2025: Львам - деньги, Овнам - расставание, Девам - триумфВидео

09:14

Окружение 10 000 военных ВСУ: Forbes поставило точку в ситуации возле Курска

08:41

Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

08:10

Путин публично отказался от перемириямнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять