Зеленский определил состав переговорной группы Украины: кто вошел

Делегация будет взаимодействовать с международными партнерами для достижения справедливого мира.

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Зеленский утвердил состав украинской делегации для мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Президент Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины

Возглавил делегацию руководитель Офиса президента

В состав группы вошел Ермак, Сибига, Умеров и Палиса

Президент Украины Владимир Зеленский официально определил состав переговорной группы, которая будет представлять государство в мирных переговорах с международными партнерами. Возглавил делегацию руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Список участников утвержден в соответствующем распоряжении.

Согласно документу, переговорная группа будет взаимодействовать с международными партнерами для выработки механизмов достижения справедливого мира. В ее состав вошли:

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Андрей Ермак - руководитель Офиса президента, который возглавит делегацию.

- руководитель Офиса президента, который возглавит делегацию. Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины.

- министр иностранных дел Украины. Рустем Умеров - министр обороны Украины.

- министр обороны Украины. Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса президента.

Как отмечается в распоряжении, глава делегации Андрей Ермак будет иметь полномочия вносить изменения в состав делегации по согласованию с министром иностранных дел Украины. Также он сможет привлекать к работе делегации государственных чиновников, научных советников и экспертов с согласия их руководителей.

Отметим, что такой состав делегации уже представлял Украину во время переговоров с делегацией США, которые состоялись 11 марта в Саудовской Аравии.

Переговоры о завершении войны - новости Украины

Напомним, 14 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что общался с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, есть "хорошие шансы" на завершение войны.

Также государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь максимальных военных целей, а единственным путем к завершению войны является переговорный процесс. Он утверждает, что на мирных переговорах обе стороны вынуждены будут идти на уступки, однако конкретные условия будут определяться непосредственно в ходе переговоров.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между США и Россией могут пройти в понедельник, 17 марта. По его словам, обсуждение мониторинга режима тишины затягивается из-за попыток РФ улучшить свою позицию на фронте.

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Мирные переговоры Украины и России Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии. Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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