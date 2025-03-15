'Подарить' территории РФ: эксперт сказал, заставят ли Украину пойти на такой шаг

Украина может вернуть свои территории, но нужно оружие.

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Принуждение Украины к территориальным уступкам / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное из заявления дипломата:

Украину не могут заставить "подарить" территории Москве

Максимум, на который может пойти Украина - соглашение о прекращении огня

Если у Украины будет оружие, то удастся вернуть всю территорию

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко ответил на вопрос, является ли принуждение Украины к территориальным уступкам России неизбежным и какие территории, скорее всего, Украину могут заставить "подарить" Москве.

По его словам, ни один украинский политик не может на такое согласиться.

"И я не думаю, что найдется кто-то, кто может подписать документ, где будет написано, что Украина дарит России Крым или Донецкую область, или Луганщину. Это нонсенс, такого в принципе быть не может", - сказал он на чате в Главреде.

По его мнению, что действительно может быть - это соглашение о прекращении огня.

"Такой документ должен подписываться не политическим руководством страны, а на уровне военных. Это тот максимум, на который может пойти Украина, оставляя абсолютно открытыми вопросы по территориям, по их возвращению и так далее. Как мы это будем делать, зависит от нас: то ли военным способом, то ли дипломатическим - жизнь покажет", - отметил Огрызко.

Он также предположил, какова вероятность того, что Украина сможет вернуться к границам 1991 или 2022 года.

"Это будет зависеть от того, какие инструменты будут у Украины. Если говорить о военном пути возвращения территорий, и мы будем иметь необходимое оружие, то я рекомендую слушать то, что говорят наши военные. Раньше это говорил генерал Залужный, теперь это говорит генерал Сырский: если у нас будет оружие, мы вернем всю украинскую территорию и сделаем на российской территории буферную зону", - подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко, в котором он оценил перспективы прекращения огня в Украине:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины есть хорошая возможность завершить войну. При этом сделать это можно быстро.

Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина и США обсудили рамки будущих переговоров по завершению войны, однако конкретные вопросы, в частности территориальные уступки, не поднимались.

В то же время, политический эксперт Тарас Загородний считает, что у президента США Дональда Трампа нет инструментов для того, чтобы быстро решить проблему войны в Украине.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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