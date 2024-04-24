УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что можно сделать из старого бойлера: как удачно пристроить старый агрегат

Дмитрий Видоменко
24 апреля 2024, 11:13
Что можно сделать из старого бойлера - наверняка многие люди, которые закончили дома очередной ремонт, задавались этим вопросом. Главред на него отвечает.
Бойлер
Что можно сделать из старого бойлера? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что можно сделать из старого бойлера

Есть много интересных идей, что можно сделать из старого бойлера. Об этом говорят специалисты проекта Moyo.

Вот несколько вариантов:

  • Мангал или коптильня. Толстый металл бойлера отлично подходит для изготовления мангала или коптильни. Вам нужно будет вырезать отверстия для поддува и дымохода, а также установить решетку или крюки для подвешивания продуктов.
  • Печь для казана. Используйте бойлер, чтобы сделать печь под казан. Это отличный вариант для приготовления блюд на открытом огне.
  • Склад или ящик для хранения. Большой бойлер можно превратить в удобный склад или ящик для хранения. Очистите его, покрасьте и добавьте полки или отделения.
  • Дождевой бак. Используйте бойлер как емкость для сбора дождевой воды. Это экологичный способ полива сада или огорода.
  • Кормушка для птиц. Из бойлера можно сделать большую и прочную кормушку для птиц.
  • Садовый пруд. Превратите бойлер в мини-пруд. Добавьте камни, растения и воду, и у вас будет очаровательный пруд в саду.
  • Цветочный горшок. Используйте бойлер как большой цветочный горшок. Посадите в него цветы, травы или даже небольшое дерево.
  • Скамейка. Из бойлера можно сделать креативную и удобную скамейку.
  • Декоративный стол. Бойлер можно превратить в уникальный журнальный или обеденный стол.

Важно:

видео дня

Перед тем, как начать работу с бойлером, убедитесь, что он полностью опустошен, очищен и обесточен.

Для некоторых проектов вам могут понадобиться специальные инструменты и навыки сварки.

Но не забудьте при этом проявить творчество и придумать свой собственный уникальный дизайн.

Какая толщина металла в бойлере?

Она может варьироваться в зависимости от модели, производителя и года выпуска. Как правило, для баков водонагревателей используют листовой металл толщиной от 1,75 мм до 3 мм.

Что известно о бойлерах

Бойлер (англ. boiler - "котел, кипятильник") - теплообменный аппарат для подогрева воды паром или горячей водой в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, например при тепловом воздействии на нефтяную залежь. Бойлер может быть встроенным в котел или стоять отдельно, сообщает Википедия.

Бойлеры применяют на теплоэлектроцентралях для нагревания воды до 150 °C, которую используют для теплофикации.

Бытовой бойлер подогревает воду до температуры выше комфортной для использования в быту, поэтому обеспечивает больше теплой воды, чем его объем. Объем воды на выходе, кроме объема горячей воды из бойлера, включает объем холодной воды из системы водоснабжения, которая снижает температуру воды на выходе смесителя до приемлемой. Объем холодной воды можно определить, если разделить разницу между температурой воды в бойлере и на выходе на разницу между температурой холодной воды и воды на выходе и умножить результат деления на объем бойлера.

Для нагрева воды может использоваться электроэнергия или энергия сгорания топлива. В бытовом смысле бойлером называют водонагреватели накопительного типа, в которых постоянно сохраняется рабочий объем нагретой воды. Устройства накопительного типа требуют меньшей мощности источников энергии, поскольку нагрев происходит в течение долгого времени. В Украине широко распространены электрические и твердотопливные бойлеры, накопительные нагреватели на природном газе используются значительно реже.

Более толстый лист (2,5 мм и более) применяется для обечаек и донышек в напольных моделях, так как они испытывают большую нагрузку.

Для баков из нержавеющей стали толщина металла может быть меньше, так как этот материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к коррозии.

Важно отметить, что:

  • Не всегда более толстый металл означает более надежный бойлер.
  • Качество металла и технология изготовления также играют важную роль.
  • Рекомендуется перед покупкой бойлера ознакомиться с техническими характеристиками модели, в том числе с толщиной металла бака.

Бойлер

В чем минусы бойлера?

Минусы бойлеров:

  • Занимают место: Бойлеры, особенно накопительные, могут быть довольно громоздкими, что может стать проблемой в небольших помещениях.
  • Стоимость: Качественный бойлер может быть недешевым вложением.
  • Монтаж: Установка бойлера может требовать услуг специалиста, что влечет за собой дополнительные расходы.
  • Обслуживание: Бойлеры нуждаются в регулярном обслуживании, таком как чистка бака и замена магниевого анода, что также связано с расходами.
  • Время нагрева: Вода в накопительном бойлере нагревается не мгновенно, поэтому вам нужно заранее планировать расход горячей воды.
  • Потребление энергии: Накопительные бойлеры потребляют довольно много электроэнергии, особенно если вы используете их часто.
  • Риск образования накипи: В накопительных бойлерах со временем образуется накипь, которая может снизить эффективность работы прибора и сократить срок его службы.
  • Риск застоя воды: В накопительных бойлерах вода может застаиваться, что может привести к образованию бактерий и грибков.

Важно отметить, что:

  • Не все минусы одинаково актуальны для всех бойлеров. При выборе бойлера важно учитывать ваши потребности и особенности вашего жилья.
  • Современные бойлеры оснащены множеством функций, которые позволяют минимизировать недостатки этих приборов. Рекомендуем вам перед покупкой бойлера ознакомиться с отзывами и сравнить характеристики разных моделей.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бойлер интересные новости
Реклама

Главное за день

Масштабные взрывы и пожар: СБУ атаковала 2 нефтебазы в Смоленской области - СМИ

Масштабные взрывы и пожар: СБУ атаковала 2 нефтебазы в Смоленской области - СМИ

11:42 Украина
Ракетный удар по Одессе стоил РФ $10 млн: в ВСУ сказали, куда целились оккупанты

Ракетный удар по Одессе стоил РФ $10 млн: в ВСУ сказали, куда целились оккупанты

11:15 Украина
ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

10:09 Украина
Все главные новости

Популярное

Живите теперь с этим : Настя Приходько обманом попала на российское шоу 12697

"Живите теперь с этим": Настя Приходько обманом попала на российское шоу

3 бригады прошли вперед : Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке 7067

"3 бригады прошли вперед": Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску 6227

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США 3965

Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США

Последние новости

12:26

"Реклама российской войны": легенда хоккея распек путиниста-хоккеиста Овечкина

12:10

"Жизнь в оранжевом цвете": Афины накрыла мгла от пыли из СахарыФотоВидео

12:09

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт

11:42

Масштабные взрывы и пожар: СБУ атаковала 2 нефтебазы в Смоленской области - СМИ

11:42

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
11:37

В США скончалась популярная российская блогерша

11:18

"Было много проблем": эксперт сказал, как изменит ситуацию на фронте помощь от США

11:15

Ракетный удар по Одессе стоил РФ $10 млн: в ВСУ сказали, куда целились оккупантыФото

11:13

Что можно сделать из старого бойлера: как удачно пристроить старый агрегат

Реклама
11:04

"У оккупантов агония": в ВСУ анонсировали сюрпризы для россиян на фронте

10:57

Хара объяснил, почему Конгресс одобрил помощь Украине и при чем тут Трамп

10:54

Потрясающая закуска на Пасху 2024: этот рецепт станет хитом и восхитит всехВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 25 апреля: Змеям - проблемы со здоровьем, Кроликам - крупные споры

10:24

Осталась без помощи: у путинистки Кудрявцевой умерла сестра

10:11

В Мариуполе прогремела серия взрывов: возможны "прилеты"

10:09

Холода отступят, в Украину идет потепление: синоптик назвала даты

10:09

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

10:08

"Моя любовь": бывшая жена Узелкова показала своего самого дорогого мужчину

09:44

Чем можно отпугнуть уличных котов: как решить пахучую проблему

09:38

Гороскоп на май 2024: Львам - путешествие, Скорпионам потребуется помощь

Реклама
09:29

РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове: много пострадавшихФото

09:25

Гороскоп на завтра 25 апреля: Львы - учитесь проигрывать, Козерогам - важное сообщение

08:59

"Интенсивность будет выше": Москва пригрозила новыми ударами по Украине

08:55

Визит Шольца в Китай: никаких обязательств на себя товарищ Си не взялмнение

08:51

"Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию

08:30

Церковный праздник 25 апреля: что запрещено делать в день святого апостола Марка

08:25

РФ изменит цели и усилит удары: в ISW назвали вероятные сроки

07:53

"Дрончик прилетел, и не один": в РФ после взрывов горит НПЗВидео

07:31

В Одессе прогремели взрывы, РФ атаковала город ракетами: что известноФото

07:10

Только самый внимательный найдет "неправильное пирожное" за 4 секунды: загадка для умников

06:50

Украина после войны: чему украинцам стоит поучиться у немцевмнение

06:42

Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине

05:34

Гороскоп на май 2024 для Дев: награда, новая цель и переездВидео

03:45

Когда лучше пить кофе с утра: эксперт назвал точное время

03:00

"Абсолютно демонстративно": Маша Ефросинина рассказала о конфликте с Юрием Горбуновым

02:40

Эксперт дал оценку прогнозу Буданова о "тяжелом" мае: чего ждать

02:10

"Хуже потери Авдеевки": полковник ВСУ рассказал об опасной ситуации на фронте

01:50

Путинистка Эвелина Бледанс рассказала про возвращение Аллы Пугачевой в РФ

01:28

Может скоро "отбросить коньки": всплыли новые детали болезни Кадырова

23 апреля, вторник
23:53

Успел дойти до машины: на мужа путинистки Поплавской напали в Москве

Реклама
23:49

Как очистить лоток для порошка в стиральной машине: находка вас удивит

23:25

США впервые передадут Украине ATACMS большой дальности - CNN

23:01

Больше не секрет: стало известно, где сейчас старший Павлик

23:00

Нужно совершить важное действие: священник рассказал, почему снятся умершиеВидео

22:27

Наступление России на Востоке: Зеленский встретился с Сырским

22:21

Божественный вкус и не трескается: Эктор назвал секретный ингредиент глазури для паскиВидео

21:59

"Живите теперь с этим": Настя Приходько обманом попала на российское шоу

21:15

Ограничения консульских услуг для военнообязанных: в МИД дали разъяснения

20:57

"Женское счастье" пышно зацветет: почему нужно держать его в одном месте

20:44

Украина увеличила производство Нептунов в 10 раз - Forbes

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинке
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять