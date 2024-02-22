Как слить воду из бойлера: простые способы, доступные каждому

Чего скрывать - ситуация такова в ЖКХ, что без бойлера тяжело обойтись. Главред решил разобраться - Как полностью слить воду из бойлера?

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Как слить воду из бойлера? / коллаж Главред, скриншот из видео instagram.com/tostr_

Как полностью слить воду из бойлера?

Первый способ:

Отключите бойлер от электросети.

Перекройте подачу холодной воды в бойлер.

Откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы стравить давление.

Подставьте емкость под сливной патрубок бойлера.

Откройте предохранительный клапан на бойлере.

Дождитесь, пока вся вода не стечет.

Второй способ (с использованием шланга):

Отключите бойлер от электросети.

Перекройте подачу холодной воды в бойлер.

Подсоедините шланг к сливному патрубку бойлера.

Опустите другой конец шланга в емкость для сбора воды.

Откройте предохранительный клапан на бойлере.

Откройте кран подачи холодной воды на бойлере.

Дождитесь, пока вся вода не стечет.

Третий способ (с использованием тройника):

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Отключите бойлер от электросети.

Перекройте подачу холодной воды в бойлер.

Установите тройник на патрубок подачи холодной воды.

Подсоедините шланг к тройнику.

Опустите другой конец шланга в емкость для сбора воды.

Откройте предохранительный клапан на бойлере.

Откройте кран подачи холодной воды на бойлере.

Дождитесь, пока вся вода не стечет.

Важно:

Перед сливом воды дайте бойлеру остыть.

Используйте емкость достаточного объема для сбора воды.

Будьте осторожны при сливе горячей воды.

После слива воды закройте предохранительный клапан.

Дополнительные советы:

Для облегчения слива воды можно использовать насос.

Если в бойлере есть сливной клапан, то можно использовать его для слива воды.

Перед сливом воды рекомендуется ознакомиться с инструкцией к бойлеру.

Как слить воду с бойлера без сливного крана

Существует несколько способов слить воду с бойлера без сливного крана:

1. С помощью предохранительного клапана:

Отключите бойлер от электросети.

Перекройте подачу холодной воды в бойлер.

Откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы стравить давление.

Подставьте емкость под предохранительный клапан.

Нажмите на кнопку предохранительного клапана и удерживайте ее, пока не стечет вся вода.

2. С помощью шланга:

Отключите бойлер от электросети.

Перекройте подачу холодной воды в бойлер.

Открутите гайку на патрубке подачи холодной воды.

Подсоедините шланг к патрубку подачи холодной воды.

Опустите другой конец шланга в емкость для сбора воды.

Откройте кран подачи холодной воды на бойлере.

Дождитесь, пока вся вода не стечет.

3. С помощью тройника:

Отключите бойлер от электросети.

Перекройте подачу холодной воды в бойлер.

Установите тройник на патрубок подачи холодной воды.

Подсоедините шланг к тройнику.

Опустите другой конец шланга в емкость для сбора воды.

Откройте кран подачи холодной воды на бойлере.

Дождитесь, пока вся вода не стечет.

Важно:

Перед сливом воды дайте бойлеру остыть.

Используйте емкость достаточного объема для сбора воды.

Будьте осторожны при сливе горячей воды.

После слива воды закройте предохранительный клапан и гайку на патрубке подачи холодной воды.

Дополнительные советы:

Для облегчения слива воды можно использовать насос.

Если в бойлере есть сливной клапан, то можно использовать его для слива воды.

Перед сливом воды рекомендуется ознакомиться с инструкцией к бойлеру.

Надеемся, эта информация поможет вам слить воду с бойлера без сливного крана.

Как слить воду с бойлера через клапан

Существует два основных типа клапанов, используемых для слива воды с бойлера:

1. Предохранительный клапан:

Чтобы слить воду через предохранительный клапан:

Отключите бойлер от электросети.

Перекройте подачу холодной воды в бойлер.

Откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы стравить давление.

Подставьте емкость под предохранительный клапан.

Нажмите на кнопку предохранительного клапана и удерживайте ее, пока не стечет вся вода.

2. Сливной клапан:

Отключите бойлер от электросети.

Перекройте подачу холодной воды в бойлер.

Подставьте емкость под сливной клапан.

Откройте сливной клапан.

Дождитесь, пока вся вода не стечет.

Важно:

Перед сливом воды дайте бойлеру остыть.

Используйте емкость достаточного объема для сбора воды.

Будьте осторожны при сливе горячей воды.

После слива воды закройте предохранительный клапан или сливной клапан.

Дополнительные советы:

Для облегчения слива воды можно использовать насос.

Если в бойлере есть сливной клапан, то рекомендуется использовать его для слива воды, так как это более быстрый и удобный способ.

Перед сливом воды рекомендуется ознакомиться с инструкцией к бойлеру.

Надеюсь, эта информация поможет вам слить воду с бойлера через клапан.

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