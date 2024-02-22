Как слить воду из бойлера: простые способы, доступные каждому

Чего скрывать - ситуация такова в ЖКХ, что без бойлера тяжело обойтись. Главред решил разобраться - Как полностью слить воду из бойлера?
Как полностью слить воду из бойлера?
Первый способ:
- Отключите бойлер от электросети.
- Перекройте подачу холодной воды в бойлер.
- Откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы стравить давление.
- Подставьте емкость под сливной патрубок бойлера.
- Откройте предохранительный клапан на бойлере.
- Дождитесь, пока вся вода не стечет.
Второй способ (с использованием шланга):
- Отключите бойлер от электросети.
- Перекройте подачу холодной воды в бойлер.
- Подсоедините шланг к сливному патрубку бойлера.
- Опустите другой конец шланга в емкость для сбора воды.
- Откройте предохранительный клапан на бойлере.
- Откройте кран подачи холодной воды на бойлере.
- Дождитесь, пока вся вода не стечет.
Третий способ (с использованием тройника):
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- Отключите бойлер от электросети.
- Перекройте подачу холодной воды в бойлер.
- Установите тройник на патрубок подачи холодной воды.
- Подсоедините шланг к тройнику.
- Опустите другой конец шланга в емкость для сбора воды.
- Откройте предохранительный клапан на бойлере.
- Откройте кран подачи холодной воды на бойлере.
- Дождитесь, пока вся вода не стечет.
Важно:
- Перед сливом воды дайте бойлеру остыть.
- Используйте емкость достаточного объема для сбора воды.
- Будьте осторожны при сливе горячей воды.
- После слива воды закройте предохранительный клапан.
Дополнительные советы:
- Для облегчения слива воды можно использовать насос.
- Если в бойлере есть сливной клапан, то можно использовать его для слива воды.
- Перед сливом воды рекомендуется ознакомиться с инструкцией к бойлеру.
Как слить воду с бойлера без сливного крана
Существует несколько способов слить воду с бойлера без сливного крана:
1. С помощью предохранительного клапана:
- Отключите бойлер от электросети.
- Перекройте подачу холодной воды в бойлер.
- Откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы стравить давление.
- Подставьте емкость под предохранительный клапан.
- Нажмите на кнопку предохранительного клапана и удерживайте ее, пока не стечет вся вода.
2. С помощью шланга:
- Отключите бойлер от электросети.
- Перекройте подачу холодной воды в бойлер.
- Открутите гайку на патрубке подачи холодной воды.
- Подсоедините шланг к патрубку подачи холодной воды.
- Опустите другой конец шланга в емкость для сбора воды.
- Откройте кран подачи холодной воды на бойлере.
- Дождитесь, пока вся вода не стечет.
3. С помощью тройника:
- Отключите бойлер от электросети.
- Перекройте подачу холодной воды в бойлер.
- Установите тройник на патрубок подачи холодной воды.
- Подсоедините шланг к тройнику.
- Опустите другой конец шланга в емкость для сбора воды.
- Откройте кран подачи холодной воды на бойлере.
- Дождитесь, пока вся вода не стечет.
Важно:
- Перед сливом воды дайте бойлеру остыть.
- Используйте емкость достаточного объема для сбора воды.
- Будьте осторожны при сливе горячей воды.
- После слива воды закройте предохранительный клапан и гайку на патрубке подачи холодной воды.
Дополнительные советы:
- Для облегчения слива воды можно использовать насос.
- Если в бойлере есть сливной клапан, то можно использовать его для слива воды.
- Перед сливом воды рекомендуется ознакомиться с инструкцией к бойлеру.
Надеемся, эта информация поможет вам слить воду с бойлера без сливного крана.
Как слить воду с бойлера через клапан
Существует два основных типа клапанов, используемых для слива воды с бойлера:
1. Предохранительный клапан:
- Чтобы слить воду через предохранительный клапан:
- Отключите бойлер от электросети.
- Перекройте подачу холодной воды в бойлер.
- Откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы стравить давление.
- Подставьте емкость под предохранительный клапан.
- Нажмите на кнопку предохранительного клапана и удерживайте ее, пока не стечет вся вода.
2. Сливной клапан:
- Отключите бойлер от электросети.
- Перекройте подачу холодной воды в бойлер.
- Подставьте емкость под сливной клапан.
- Откройте сливной клапан.
- Дождитесь, пока вся вода не стечет.
Важно:
- Перед сливом воды дайте бойлеру остыть.
- Используйте емкость достаточного объема для сбора воды.
- Будьте осторожны при сливе горячей воды.
- После слива воды закройте предохранительный клапан или сливной клапан.
Дополнительные советы:
- Для облегчения слива воды можно использовать насос.
- Если в бойлере есть сливной клапан, то рекомендуется использовать его для слива воды, так как это более быстрый и удобный способ.
- Перед сливом воды рекомендуется ознакомиться с инструкцией к бойлеру.
- Надеюсь, эта информация поможет вам слить воду с бойлера через клапан.
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