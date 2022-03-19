Мир еще вернется к вопросу закрытия неба над Украиной через несколько дней – Квасьневский / УНИАН

Другие государства должны немедленно и невзирая на стоимость поставок предоставить Украине больше оружия, которое она сможет использовать для защиты в войне с Россией. Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью изданию Зеркало недели.

Также он выразил мнение, что вопрос закрытия неба над Украиной не закрыт, и мир еще вернется к нему.

"Уверен, что к вопросу закрытия неба над Украиной мы также вернемся буквально через несколько дней. Любая война имеет свою динамику, она развивается, а вместе с ней развиваются и другие связанные процессы, всё, что казалось нам невозможным еще неделю назад, уже в ближайшее время может восприниматься совсем иначе", – заявил Квасьневский.

Бывший президент Польши отметил, что если эта война перерастет в мировой конфликт, то она не кончится ничем хорошим ни для кого.

Напомним, ранее страны НАТО выразили единую позицию, согласно которой воздушных или наземных сил коллективного блока безопасности Запада в Украине не будет. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

После этого Столтенберг заявил, что понимает разочарование и боль президента Владимира Зеленского и украинского народа, но для Североатлантического альянса крайне важно избежать эскалации войны в Европе.

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