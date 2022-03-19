200 человек пошли как пушечное мясо: РФ использует мобилизованных из ОРДЛО для выявления позиций ВСУ

РФ использует мобилизованных из ОРДЛО, чтобы выявлять позиции ВСУ/ Фото, Reuters

Российские захватчики используют людей, которых "мобилизовали" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как пушечное мясо. С их помощью они пытаются выявить огневые позиции Вооруженных сил Украины.

Поэтому сейчас оккупанты активно "мобилизуют" мужчин в ОРДЛО. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сформированы таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием", – отмечают в украинской разведке.

В ГУР рассказывают, что захватчики игнорируют возможные большие потери и просто отправляют "мобилизованных" автомобилями к линии соприкосновения.

"По словам самих "мобилизованных", российское командование использует их в качестве "живца". То есть как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях к линии соприкосновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины", – отметили в разведке.

Так, 16-17 марта одно из таких подразделений таким образом потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Всего в подразделении было 250-300 человек. Те бойцы, которые выжили и вернулись в Херсонскую область, совсем деморализованы и не хотят дальше участвовать в боях.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не выплачивают деньги за убитых "мобилизованных" в так называемых "ДНР"и "ЛНР". Они сжигают тела местных новобранцев и российских добровольцев, чтобы скрыть точное количество погибших. Мобилизация в 1 армейский корпус России продолжается – людей без подготовки направляют в горячие точки. Потери среди новобранцев – 70-80%.

Напомним, Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму. Российским захватчикам не хватает ресурсов для продолжения наступления на Украину.

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