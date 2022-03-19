УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

200 человек пошли как пушечное мясо: РФ использует мобилизованных из ОРДЛО для выявления позиций ВСУ

19 марта 2022, 12:59

Только за два дня на Николаевском направлении таким образом погибли две третьих подразделения российских захватчиков – две сотни человек.

российские военные в Волновахе 11.03.2022
РФ использует мобилизованных из ОРДЛО, чтобы выявлять позиции ВСУ/ Фото, Reuters

Российские захватчики используют людей, которых "мобилизовали" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как пушечное мясо. С их помощью они пытаются выявить огневые позиции Вооруженных сил Украины.

Поэтому сейчас оккупанты активно "мобилизуют" мужчин в ОРДЛО. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сформированы таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием", – отмечают в украинской разведке.

В ГУР рассказывают, что захватчики игнорируют возможные большие потери и просто отправляют "мобилизованных" автомобилями к линии соприкосновения.

"По словам самих "мобилизованных", российское командование использует их в качестве "живца". То есть как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях к линии соприкосновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины", – отметили в разведке.

Так, 16-17 марта одно из таких подразделений таким образом потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Всего в подразделении было 250-300 человек. Те бойцы, которые выжили и вернулись в Херсонскую область, совсем деморализованы и не хотят дальше участвовать в боях.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не выплачивают деньги за убитых "мобилизованных" в так называемых "ДНР"и "ЛНР". Они сжигают тела местных новобранцев и российских добровольцев, чтобы скрыть точное количество погибших. Мобилизация в 1 армейский корпус России продолжается – людей без подготовки направляют в горячие точки. Потери среди новобранцев – 70-80%.

Напомним, Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму. Российским захватчикам не хватает ресурсов для продолжения наступления на Украину.

Читайте также:

viber
мобилизация война в Украине ВСУ российские военные вторжение России российские войска ОРДЛО
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дорогеГороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дороге Самый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящимСамый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящим Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президентКошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент "Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины Партизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах КиеваПартизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах Киева

Последние новости

13:41

Россия ударила по Франковщине, но в ВСУ пока не знают были ли это ракеты "Кинжал"

13:28

"Путлер капут": в Сети запустили флешмоб со сценариями казни ПутинаВидео

13:27

Крым – не часть России и отсутствия единство с лидером: психолог разобрала заявление Путина

13:20

Стратегически Россия войну в Украине уже проиграла - политический эксперт Юрий Шулипа

13:19

Сколько продлится война в Украине: известный таролог рассказала, когда наступит мирВидео

Реклама
13:07

"Враги России": Комаров и Ефросинина забавно отреагировали на обиды страны-агрессораВидео

12:59

200 человек пошли как пушечное мясо: РФ использует мобилизованных из ОРДЛО для выявления позиций ВСУ

12:40

Арестович назвал самые "горячие точки" на фронте и рассказал о мощных ударах по противникуВидео

12:40

"Техника с солдатами плавает в реке": под Киевом ВСУ "расфигачили" понтонную переправу РФВидео

12:27

Голодный бунт в России приведет к убийству Путина и сдаче Крыма Украине: Сенченко назвал срокиВидео

12:26

Боитесь Путина – не делайте резких заявлений: у Зеленского разнесли Европу из-за позиции НАТО

12:21

Когда ударят магнитные бури: сколько продлится ударВидео

12:11

"Ваш телевизор врет": Хименес-Браво жестко ответил россиянамВидео

12:11

Санкции против России: почему дефолт за поребриком случится не скоромнение

11:58

Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца

11:54

"Забрать территории РФ без единого выстрела": политтехнолог озвучил возможные планы Китая

11:54

Плата за предательство: послу Беларуси в Украине ткнули в нос "30 сребреников"Видео

11:41

"Подчистили пейзаж от орков": ВСУ уничтожили две вражеские батареи гаубиц и РСЗО на ЧерниговщинеВидео

11:35

"Машины снова не доехали": армия Украины сокрушила колонну обеспечения оккупантов РФ

11:31

На Николаевщине оккупанты подло обстреляли казарму со спящими солдатамиВидео

Реклама
11:10

От Одессы до Босфора: Россия заминировала Черное море

10:58

Без победы над Украиной Путин станет гробом: Пономарев спрогнозировал действия президента РФ

10:54

Преодолели вместе 100 километров: украинец пешком сбежал из "ирпеньского ада" с двумя коровами

10:48

НАТО воевать с Россией не будет: Германия отвергла бесполетную зону над Украиной

10:31

Самолет РФ свалился в болото: на Херсонщине дикие гуси "закрыли небо" от оккупантовВидео

10:27

"Младший партнер" Китая: как Путина хотят понизить до руководителя страны-сырьевого придаткамнение

10:18

Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой

10:12

Мальчика в обед уложили спать – больше он не проснулся: под Киевом оккупанты убили 2-летнего ребенкаВидео

10:08

Лунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомства

10:03

В Киеве мать закрыла собой новорожденную дочь, спасая малышку от обстрела оккупантов

09:43

Что положить в аптечку: лекарства первой необходимости во время войны

09:39

Россия лжет и использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск – МИД Британии

09:36

Путина убьют: российский оппозиционер рассказал, кто и когда избавит мир от кремлевского диктатора

09:27

Война закончится возвращением Крыма и Донбасса, Путин этого не переживет – российский политологВидео

08:50

"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины

08:42

РФ теряет генералов быстрее, чем во Второй мировой войне, уже пятеро за три недели – МВДВидео

08:34

Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев

08:27

Украина вплотную приблизилась к тому, чтобы забрать себе "кубышку" Кремлямнение

08:17

В НАТО утвердили поставку в Украину комплексов ПВО

08:01

Переговоры с Россией могут продлиться несколько недель – ПодолякВидео

Реклама
07:37

"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину

07:36

Американский генерал назвал два сценария продолжения войны между Украиной и РФВидео

06:59

Байден и Си Цзиньпин не смогли преодолеть разногласия по поводу войны в Украине - Finantial Times

06:47

Почему Путин торопится выйти из войнымнение

06:46

Уничтожили российскую технику ценой своей жизни: под Киевом героически погибли трое танкистов

06:29

В Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерла

05:38

Провал российского вторжения: глава Пентагона назвал главные ошибки оккупантов

05:11

В ЕС ищут способ восстановить инфраструктуру Украины за счет денег олигархов из РФ – Bloomberg

04:44

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: США не получили убедительного ответа Китая о невозможности предоставления военной помощи РФ

04:29

Голливуд пригласил президента Зеленского поучаствовать в церемонии вручения Оскара

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять