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Россия не платит компенсации за убитых мобилизованных с ОРДЛО и сжигает тела – разведка

16 марта 2022, 17:00

На оккупированном Донбассе не объясняют родственникам, при каких обстоятельствах погибли мобилизованные в "ЛДНР".

ДНР
На оккупированном Донбассе продолжается принудительная мобилизация в "ЛДНР" / УНИАН

Российские захватчики не выплачивают деньги за убитых мобилизованных в "ДНР" и "ЛНР". Они сжигают тела местных новобранцев и российских добровольцев, чтобы скрыть точное число погибших. Мобилизация в 1 Армейский корпус России продолжается – людей без подготовки направляют в горячие точки. Потери среди новобранцев -70-80%. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий в магазине "Копейка". Выдачей тел занимается так называемая "полиция" российской оккупационной армии", - указано в сообщении ГУР.

Кроме того, по данным разведки, родственникам выдают только свидетельство о смерти и разрешение на захоронение. Документы о том, как и при каких обстоятельствах они погибли, не предоставляются.

Как утверждают в ГУР, оккупанты говорят родственникам погибших мобилизованных в "ЛДНР" о том, что компенсаций из-за смерти их близких не предусмотрено. Даже в том случае, если у убитых был российский паспорт.

Родственникам погибших россиян официально обещана выплата 12 миллионов рублей.

"Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, но "полиция" оккупантов не обращает внимания на эти настроения", - говорят в разведке.

Принудительная мобилизация в Донецкой области в 1 Армейский корпус продолжается. Новобранцев отправляют в самые горячие точки без подготовки.

"Подавляющая часть" новобранцев " отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов", - говорят в ГУР.

Указывается, что уровень обеспечения и пищи крайне низкий. Потери среди новобранцев – 70-80%.

"Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных новобранцев и добровольцев, которые прибыли из России. Точное количество сожженных неизвестно", - подчеркнули в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ранее СБУ опубликовала очередной перехват разговора российского военного, предположительно, с его женой. В диалоге он сказал, что российские власти "кинули" своих солдат и даже нормально не обеспечивают их едой.

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