Армия России "кинула" своих в Украине: оккупанты жалуются на руководство

Российские войска оставили в Украине практически без еды / Reuters

Власти России отправляют своих солдат воевать против Украины и снимают с себя ответственности за их гибель. Их родственникам выдают справки о том, что они якобы находятся на российской территории и обеспечены всем продовольствием. Однако выясняется, что их даже не обеспечивают едой.

Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора одного из российских военных со своей предположительно женой.

По словам девушки, в военной части ей дали подписать документ о том, что ее, возможно, муж находится якобы на территории России и всем обеспечен.

Военный в ответ сказал, что руководство их "кинуло", не обеспечив даже едой.

"Да? Мы всем обеспечены говорят? А это считается: одна консерва капусты ср*ной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, что мы обеспечены довольствием?" – подчеркнул российский оккупант.

Напомним, ранее украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российского военного с близким человеком. В разговоре он сказал о том, что от его полка осталось 30% - всех остальных перебили силы обороны Украины.

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