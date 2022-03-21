Климкин назвал два пути окончания войны в Украине

Климкин / УНИАН

Украина уже почти месяц противостоит российскому вторжению. ВСУ дают отпор врагу по всем фронтам.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в комментарии "Обозревателю" заявил, что есть два определяющих фактора, которые поспособствуют окончанию войны.

"Как только Путин поймет, что вызовы, связанные с экономическими санкциями и тотальной изоляцией, реально таковы, что их не может вынести российская экономика. Как только каждый россиянин на себе почувствует, поймет, что он не может получать дальнейшие успехи в продвижении в стране", - отметил Климкин.

Читайте также"Война моментально завершится": Невзоров рассказал, как остановить РоссиюНапомним, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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