Климкин назвал два пути окончания войны в Украине

Экс-глава МИД Украины считает, что два фактора станут определяющими прежде всего для России.
Украина уже почти месяц противостоит российскому вторжению. ВСУ дают отпор врагу по всем фронтам.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в комментарии "Обозревателю" заявил, что есть два определяющих фактора, которые поспособствуют окончанию войны.
"Как только Путин поймет, что вызовы, связанные с экономическими санкциями и тотальной изоляцией, реально таковы, что их не может вынести российская экономика. Как только каждый россиянин на себе почувствует, поймет, что он не может получать дальнейшие успехи в продвижении в стране", - отметил Климкин.
Читайте также"Война моментально завершится": Невзоров рассказал, как остановить РоссиюНапомним, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
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