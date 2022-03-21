Глава Пентагона объяснил, почему Путин бомбит мирные города / Соцсети

Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины потому, что терпит военные неудачи.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что российские военные неэффективны с точки зрения своих маневров на земле, пишет Голос Америки.

По его словам, "они, по сути, застопорились".

Глава Пентагона также подчеркнул, что украинцы продемонстрировали "значительную решимость" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.

Читайте такжеАгрессоры мародерят и вывозят в Россию авто, бытовую технику и украинские продуктыОтметим, что в Министерстве обороны Великобритании утверждают, что захват Киева остается приоритетом России. И ожидается, что российское агрессоры возобновят попытки окружить украинскую столицу в ближайшие недели.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.

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