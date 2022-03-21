Оккупанты нанесли два ракетных удара по полигону на Ровенщине

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В понедельник, 21 марта, Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ровенской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, сегодня на Ровенщине трижды звучала воздушная тревога.

"По одному из полигонов были нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия. Детали обещают сообщить позже", - сказал Коваль.

Как сообщал Главред, поздно вечером, 20 марта, российские войска снова обстреляли Подольский район Киева. Пострадали несколько жилых домов и территория торгового центра.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра.

Погиб один человек.

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