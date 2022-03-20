Пентагон об ударе гиперзвуковыми ракетами: РФ не светит перелом в войне

Российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше, говорит Ллойд Остин.
Применение Россией гиперзвуковых ракет существенной роли в войне против Украины не играет, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Я бы не рассматривал это как существенное изменение в ходе войны", - цитирует его AFP.
По мнению главы Пентагона, кремлевская верхушка решила прибегнуть к использованию гиперзвуковых ракет для попытки восстановления наступательного потенциала.
"И опять же мы видели, как он атакует города и городки, мирных людей, и мы думаем, что это будет продолжаться и дальше", - говорит он.
Шеф Пентагона также пояснил, что российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше, при этом украинские военные эффективно применяют виды вооружения, предоставленное им западными партнерами.
Остин добавил, что США располагают данными о наборе россиянами сирийских наемников для войны в Украине, но нет информации, что эти наемники уже появились на поле боя в Украине.
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Напомним, ранее Остин объяснил, почему российская армия не смогла существенно продвинуться вглубь Украины во время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля.
По его словам, оккупанты совершили ряд ошибок. И речь идет не только о логистике.
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