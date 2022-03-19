В Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерла

Из-за вторжения России в Украину более 3 млн человек покинули страну / Фото Reuters

Беженка из Украины Наталья Кретова 30 часов проехала в автобусе из Польши в Италию. Оказавшись в безопасности, женщина умерла на глазах своих детей 12 и 10 лет.

Как сообщает издание La Repubblica, женщина успела помахать рукой другим своим соотечественникам и потеряла сознание прямо на выходе из эвакуационного автобуса в Риме. Ее дети стали кричать.

Правоохранители на месте пытались спасти женщину, проводили реанимационные мероприятия. Некоторое время она была в сознании, но спасти ее не удалось.

По неподтвержденной информации, у женщины произошел сердечный приступ.

"Полиция обратилась за нашей помощью в 7:36, скорая прибыла в 7:46. Женщину реанимировали в течение получаса", – сообщили в скорой.

45-летняя Наталья Кретова с детьми села в автобус в Италию на границе с Польшей. Они приехали из Черкасс. Там остался ее муж.

Отметим, по данным ОНН, из-за вторжения России в Украину более 3 млн человек покинули страну. Из них 1,4 млн – дети, 157 тысяч – граждане третьих стран.

1,7 млн беженцев из Украины отправились в Польшу, свыше 450 тысяч – в Румынию, около 350 тысяч – в Молдову, почти 265 тысяч – в Венгрию и почти 215 тысяч – в Словакию. Свыше 140 тысяч человек выехали в Россию и более 1200 - в Беларусь.

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