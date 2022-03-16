На Хмельнитчине микроавтобус с беженцами попал в ДТП: много погибших и раненых

На Хмельнитчине микроавтобус с беженцами попал в ДТП / Нацполиция

В Хмельницкой области попал в автомобильную аварию микроавтобус, в котором ехали переселенцы. Об этом сообщается в канале Национальной полиции в мессенджере Telegram.

Как говорится в тексте, переселенцы направлялись из Днепра в Тернополь. Трагический инцидент произошел в 06.00 16 марта на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи села Лозовая Волочиской территориальной громады. На месте происшествия уже отработали правоохранители.

Известно, что столкнулись автобус модели Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус модели Mercedes-Benz Sprinter, в котором и ехали переселенцы.

В результате аварии водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще девять пассажиров экстренно госпитализировали в больницу в Волочиске. В настоящее время устанавливают паспортные данные погибших и потерпевших.

Заметим, что водитель и пассажир автобуса Setar всерьез не пострадали.

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Напомним, ранее. 8 марта 2022 года сообщили представители Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщили, что 1,7 миллиона украинцев покинули страну с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

До того сообщалось, что украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

По данным ГПСУ, Евросоюз предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт продлится долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.