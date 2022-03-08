В ООН рассказали, что Украину из-за российской агрессии покинули 1,7 млн человек / Reuters

1,7 миллиона украинцев покинули страну с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом сообщили представители Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) в Twitter.

"Гуманитарная помощь должна учитывать уникальные потребности женщин и девочек; привлекать женщин к процессу принятия решений; уделять первоочередное внимание защите от гендерного насилия", — говорится в тексте их сообщения.

Больше миллиона украинцев уехали в Польшу, отмечает агентство Reuters.

"Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных из своих домов из-за войны", —заявили представители пограничной службы Польши поздно вечером 7 марта.

По словам представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, ожидается, что из-за военной российской агрессии из Украины в страны Евросоюза могут эвакуироваться до пять миллионов человек.

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Напомним, ранее украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

По данным ГПСУ, Евросоюз предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт продлится долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.