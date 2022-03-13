Во Франции отжали виллу дочери Путина: там планируют поселить беженцев из Украины

Над виллой дочери Путина во Франции подняли флаг Украины / theins.ru

На юго-западе Франции в городе Биарриц местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Владимира Путина "Альта Мира".

Он сменил замки и заявил, что вилла готова принять беженцев от режима Путина, в первую очередь украинских беженцев. Всего на вилле восемь спальных мест и три ванных комнаты, сообщил Аффнер The Insider.

На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey помимо журнала "ВВП. Стратегия развития" нашлись документы, касающиеся Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова.

Среди прочего были найдены копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и др. Также обнаружилась доверенность от 2009 года, выписанная "Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии" на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

/ theins.ru

Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана Шамалову.

/ theins.ru

/ theins.ru

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование, посвященное предполагаемому бывшему зятю президента России Владимира Путина, члену совета директоров крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" Кириллу Шамалову.

Оно основано на архиве из более 10 тысяч электронных писем Шамалова за 2003-2020 годы, которые журналистам передал анонимный источник.