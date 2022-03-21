Беларусь отводит десант от украинской границы

Белорусские десантники/ Минобороны Беларуси

В Беларуси сообщили, что отводят свой десант от границы с Украиной.

Об этом заявили в Министерстве обороны Беларуси. В ведомстве отметили, что десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации.

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси", – говорится в сообщении.

Также ресурс MotolkoHelp, который мониторит передвижение войск Беларуси, сообщил, что бронетранспортеры движутся по городу Брест, из-за чего там частично перекрыто движение.

Напомним, 20 марта Вооруженные силы Украины сообщили, что зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. Однако украинские военные готовы дать отпор, отметили в ВСУ.

Также в Беларуси сейчас активизировалась деятельность партизан. Они взорвали значительную часть путей и российские поезда на железной дороге РБ. Так они пытаются не допустить белорусских солдат в Украину для участия в войне на стороне страны-агрессора России.

Ранее директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа рассказал, как повлияет на ход войны привлечение Россией белорусов и сирийцев.

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