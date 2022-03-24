В переговорах между РФ и Украиной все решает Зеленский, а не Путин - Подоляк

Подоляк / УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорном процессе Киева с Москвой сегодня не решает Владимир Путин.

По его словам, сейчас главный в переговорном процессе именно Владимир Зеленский.

"Все решает сегодня не господин Путин, а господин Зеленский. Потому что так, как работает Украина и это уже мир признал: так, как работает президент Украины с точки зрения оборонного менеджмента, военно-экономического менеджмента и информационного менеджмента, никто рядом не стоит. Сегодня правила задает господин Зеленский. Второе: мир просто еще не может сломать себя с точки зрения того, что делает Российская Федерация, и более действенно вмешаться в эту ситуацию. Но еще пару дней и этот перелом произойдет окончательно. Страны уже поймут, что не надо уже проговаривать нефтяное эмбарго, надо закрывать порты или не надо. Это будет делаться автоматически. Потому что нет смысла вести диалог с варварами", - заявил Подоляк в интервью изданию Новое время.

Михаил Подоляк объяснил, зачем Украина вообще ведет переговоры со страной-агрессором.

"Переговорный процесс мы ведем не потому, чтобы что-то затянуть. Мы понимаем, что фундаментально Украину сломать невозможно. Мы понимаем, что все будет решать ВСУ. Вооруженные Силы Украины доведут все до конца. Вопрос - какую цену мы за это заплатим: нашими городами, нашей гражданской инфраструктурой? Чем дальше, тем россияне будут воевать все больше и больше с гражданским населением, а не с военным. Они будут убегать от наших военных и будут убивать гражданских граждан. Мы себе не можем этого позволить", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что чем дальше затягиваются эти переговоры и война, тем меньше у РФ шансов остаться государством.

Читайте также"Сложно очень, иногда скандально": Зеленский о переговорах с Россией

Переговоры Украины и России

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы по разрешению вооруженной конфронтации могут продлиться несколько недель. По его словам, Украина по-прежнему требует прекращения огня, вывода российских войск со своих территорий, гарантии безопасности и "политическое урегулирование спорных территорий".

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России на это не пойдет ни власть, ни народ.

Читайте также: