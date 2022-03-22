УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В РФ тяжело идет слом стереотипов - Подоляк о переговорах Украины и России

22 марта 2022, 07:44

Михаил Подоляк отказался комментировать, существует ли сегодня какой-то проект документа, над которым работают украинская и российская сторона.

Подоляк
Михаил Подоляк / УНИАН

Переговоры Украины и России постоянно проходят в формате онлайн, есть много консультативных групп, которые вовлечены в этот процесс. Структура переговоров очень сложная. Пока не будут наработаны конкретные документы, о которых можно говорить, принято решение этот вопрос не обсуждать.

Об этом заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть переговорная группа, которую все знают, а есть много групп, работающих в разных форматах", - сказал Подоляк в интервью ВВС.

Подоляк отказался комментировать, есть ли сегодня какой-то проект документа, над которым работают украинская и российская сторона.

"Здесь сразу нужно расставить точки. Есть договоренность между делегациями, что обсуждать "есть документ" или "нет документа" - мы не можем до тех пор, пока не будет согласована компромиссная позиция, которая может быть обнародована. То есть сегодня все это спекуляции", - сказал советник главы Офиса президента.

Он добавил, что российская сторона часто делает "вбросы", и это создает психологическое давление на сам переговорный процесс.

"Я понимаю, в чем суть для РФ – им надо искажать информацию, чтобы доказать, что они имели право напасть на Украину. Мы же понимаем, что в юридическом смысле нет аргументов по нападению на другую страну", - объяснил он.

Подоляк также не стал комментировать переговорную позицию Украины.

"Мы снова говорим о том, что не можем озвучивать детали. Но позиция президента Зеленского была ясно озвучена на мировых площадках. Это недопустимость любых территориальных уступок, есть конкретные потребности в гарантиях безопасности, ведь мы не можем постоянно воевать и оставаться наедине. Мы сами по себе, а все остальные просто стоят и говорят, что нам сочувствуют. Мы хотим решить несколько вопросов, которые будут учитывать эти аспекты, то есть территориальная целостность, суверенитет и действенные гарантии безопасности", - сказал представитель ОП.

Кроме того Подоляк поделился впечатлениями от переговоров с российской стороной.

"Мне кажется, что тот объем аналитики, который у них был накануне войны, показывает очень слабые позиции в понимании современного мира и Украины в частности. То есть они допустили роковые ошибки в этом, они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины. И, безусловно, у них очень тяжело идет этот слом стереотипов, в которых они жили 8 лет", - ответил он.

Как сообщал Главред, 21 марта президент Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также Зеленский считает, что без его встречи с президентом России Владимиром Путиным невозможно понять, на что готова РФ, чтобы остановить войну.

Другие новости:

viber
война в Украине вторжение России Михаил Подоляк новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграницаГороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграница Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяцаГороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца Условия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от УкраиныУсловия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиакаВраг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака Гороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизниГороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизни

Последние новости

09:16

Встреча Зеленского и Путина – ключевой момент, когда может наступить мир – Офис президента

09:15

Вторжение Беларуси в Украину нельзя исключать, Путин "обрабатывает" Лукашенко - МВД

08:57

Почему дворцовый переворот не остановит войну Россиимнение

08:37

Запуск ракет Кинжал по западу Украины – провал наземного наступления РФ – британская разведка

08:22

Путин скоро умрет из-за предательства: нумеролог назвал сроки и имя "Иуды"

Реклама
08:15

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизни

07:51

Либо Украина вступает в НАТО, либо получает другие гарантии: Зеленский назвал "точку" в войне с РФ

07:44

В РФ тяжело идет слом стереотипов - Подоляк о переговорах Украины и России

07:17

Байдену не удастся решить вопрос с зависимостью ЕС от газа из России – Politico

07:05

"Искусство врать уже не помогает": в РФ случайно признали, что в войне с Украиной погибли 10 тыс. солдат

06:34

ВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в Запорожье

06:32

Зола и речной песок вместо бытовой химии: как в России начинают проявляться "прелести" СССРмнение

06:18

Буча и Гостомель - в оккупации, нельзя дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев - Павлюк

05:38

Премьер Израиля может приехать в Киев для участия в переговорах о прекращении огня в Украине - СМИ

05:15

Зеленский не исключил возможность создания новых альянсов безопасности

04:46

Зеленский рассказал, как Путин приготовил "капкан" для вероятного начала Третьей мировой войныВидео

04:16

Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

03:46

Враг стягивает силы для удара по Киеву: что известно о планах оккупантов РФВидео

03:33

Война в Украине: Китай не станет поддерживать ни одну из сторон - BloombergВидео

02:56

"Путина прижали к стене": Байден оценил удар РФ гиперзвуковыми ракетами по УкраинеВидео

Реклама
02:50

3 женские стрижки, которые подходят всем и не требуют времени и усилий для укладки

02:13

Комплексы ПВО и дроны-камикадзе: США отправили в Украину новую партию оружияВидео

02:05

Голливудская актриса прочла на украинском языке стих Симоненко в поддержку УкраиныВидео

01:25

ВСУ отбросили врага под Киевом: над Макаровом поднят флаг УкраиныВидео

01:13

Путин не стремится к завершению войны: США вместе с Украиной пообещали удар по Кремлю

00:54

Ольга Сумская оправдалась за молчание дочери, которая живет в РФ, о войне в Украине

00:48

Путин сменил тысячу охранников, поваров и прислуги из-за страха отравления

00:29

Завершение войны, гарантии и решение по Крыму с Донбассом: Зеленский назвал условия Украины

21 марта, понедельник
23:51

Без встречи с Путиным непонятно, на что готова РФ для прекращения войны - ЗеленскийВидео

23:32

Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантовВидео

23:24

Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

23:21

"Пусть сын Лукашенко воюет!": Оля Полякова призвала белорусов отказаться воевать в УкраинеВидео

23:18

Когда состоится встреча Зеленского и Путина: в Офисе президента объяснили ситуацию

23:09

Невероятно вкусная и хрустящая закуска из черствого хлеба за 10 минут: простой рецептВидео

22:46

Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в УкраинеВидео

22:17

Гороскоп на апрель 2022 года для Львов: назван самый травмоопасный и самый прибыльный деньВидео

21:59

Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоВидео

21:49

Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

21:36

"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантовВидео

21:29

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против УкраиныВидео

Реклама
21:03

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21:00

Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

20:49

Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросамВидео

20:33

Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

20:22

Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ RetrovilleВидео

19:54

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

19:38

Байки России о гиперзвуковом оружии: почему метание "Кинжалами" – это очковтирательствомнение

19:22

Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

18:51

Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять