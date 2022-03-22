В РФ тяжело идет слом стереотипов - Подоляк о переговорах Украины и России

Михаил Подоляк / УНИАН

Переговоры Украины и России постоянно проходят в формате онлайн, есть много консультативных групп, которые вовлечены в этот процесс. Структура переговоров очень сложная. Пока не будут наработаны конкретные документы, о которых можно говорить, принято решение этот вопрос не обсуждать.

Об этом заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть переговорная группа, которую все знают, а есть много групп, работающих в разных форматах", - сказал Подоляк в интервью ВВС.

Подоляк отказался комментировать, есть ли сегодня какой-то проект документа, над которым работают украинская и российская сторона.

"Здесь сразу нужно расставить точки. Есть договоренность между делегациями, что обсуждать "есть документ" или "нет документа" - мы не можем до тех пор, пока не будет согласована компромиссная позиция, которая может быть обнародована. То есть сегодня все это спекуляции", - сказал советник главы Офиса президента.

Он добавил, что российская сторона часто делает "вбросы", и это создает психологическое давление на сам переговорный процесс.

"Я понимаю, в чем суть для РФ – им надо искажать информацию, чтобы доказать, что они имели право напасть на Украину. Мы же понимаем, что в юридическом смысле нет аргументов по нападению на другую страну", - объяснил он.

Подоляк также не стал комментировать переговорную позицию Украины.

"Мы снова говорим о том, что не можем озвучивать детали. Но позиция президента Зеленского была ясно озвучена на мировых площадках. Это недопустимость любых территориальных уступок, есть конкретные потребности в гарантиях безопасности, ведь мы не можем постоянно воевать и оставаться наедине. Мы сами по себе, а все остальные просто стоят и говорят, что нам сочувствуют. Мы хотим решить несколько вопросов, которые будут учитывать эти аспекты, то есть территориальная целостность, суверенитет и действенные гарантии безопасности", - сказал представитель ОП.

Кроме того Подоляк поделился впечатлениями от переговоров с российской стороной.

"Мне кажется, что тот объем аналитики, который у них был накануне войны, показывает очень слабые позиции в понимании современного мира и Украины в частности. То есть они допустили роковые ошибки в этом, они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины. И, безусловно, у них очень тяжело идет этот слом стереотипов, в которых они жили 8 лет", - ответил он.

Как сообщал Главред, 21 марта президент Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также Зеленский считает, что без его встречи с президентом России Владимиром Путиным невозможно понять, на что готова РФ, чтобы остановить войну.

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