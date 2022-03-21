Переговоры Украины и России сегодня продолжались полтора часа - СМИ

Переговоры Украины и России сегодня проходили в онлайн режиме / Reuters

Переговоры официальных делегаций Украины и России в понедельник, 21 марта, продолжались полтора часа. Дальше весь день будут работать рабочие группы.

Об этом рассказал член украинской делегации и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Украинская правда.

"Встреча (в онлайне, – ред.) была уже. С 10.30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал Арахамия.

Дополнительную информацию о ходе переговоров "слуга народа" не предоставил.

Переговоры Украины и России проходят каждый день на уровне экспертных групп.

Переговоры России и Украины

19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России относительно войны могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее".

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для того, чтобы провести перегруппировку войск. По ее словам, страна, которая настроена на диалог, не будет бомбить мирное население без разбора в день диалога. Трасс отметила, что нет ни одного серьезного вывода российских войск с территории украинского государства или же весомых предложений.

21 марта спикер Кремля Дмитрий Песков призвал страны мира склонить Киев к тому, чтобы он стал "сговорчивей".

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